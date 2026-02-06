Cuối năm vui đến mấy cũng đừng uống rượu vào thời điểm này, dễ gặp biến chứng

Tuyệt đối không uống rượu khi bụng đang trống rỗng

Nhiều người có thói quen "nhập tiệc là nâng ly" ngay cả khi chưa kịp ăn lót dạ. Đây là sai lầm nguy hiểm nhất. Khi dạ dày trống, nồng độ cồn sẽ không được thực phẩm ngăn chặn mà hấp thụ trực tiếp qua niêm mạc dạ dày, đi thẳng vào máu với tốc độ cực nhanh. Điều này khiến nồng độ cồn trong máu (BAC) tăng vọt, gây giãn mạch đột ngột, hạ đường huyết cấp tính dẫn đến choáng váng, co giật hoặc thậm chí là hôn mê sâu ngay trên bàn tiệc.

Nhiều thời điểm không nên uống rượu vì cực hại cho sức khỏe. (Ảnh minh họa: VTC News)

Tránh xa rượu bia ngay sau khi vừa vận động, làm việc nặng

Sau một ngày dọn dẹp nhà cửa đón Tết hoặc vừa chơi thể thao xong, cơ thể bạn đang trong tình trạng mất nước và mệt mỏi. Lúc này, nhịp tim và huyết áp vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường. Nếu uống rượu ngay, chất cồn sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước, khiến máu đậm đặc hơn và gây áp lực cực lớn lên hệ thống tim mạch. Đây là thời điểm nhạy cảm rất dễ xảy ra các cơn đau thắt ngực hoặc đột quỵ do co thắt mạch máu não

Cẩn trọng tối đa nếu đang sử dụng các loại thuốc điều trị

Dịp Tết, nếu bạn đang phải uống thuốc trị cảm cúm, giảm đau hoặc các thuốc mãn tính như huyết áp, tiểu đường, hãy nói "không" với rượu bia. Sự kết hợp giữa rượu và thuốc (đặc biệt là Paracetamol hay kháng sinh) có thể tạo ra những phản ứng hóa học cực độc tàn phá gan và thận chỉ trong vài giờ. Biến chứng thường gặp là nôn mửa dữ dội, đau đầu kịch liệt hoặc sốc phản vệ. Đừng vì một chén rượu xã giao mà làm mất đi tác dụng của thuốc và rước họa vào thân.

Không nên uống rượu khi tâm trạng căng thẳng

Rượu là chất ức chế thần kinh trung ương; khi bạn đang buồn bã, chất cồn sẽ làm trầm trọng thêm cảm giác tiêu cực, gây ra sự mất kiểm soát về hành vi và cảm xúc. Các bác sĩ cảnh báo rằng, uống rượu trong lúc tâm lý bất ổn dễ dẫn đến các cơn rối loạn nhịp tim do hệ thần kinh thực vật bị kích thích quá mức, gây nguy hiểm cho người có tiền sử bệnh tim.