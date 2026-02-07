Nấu măng chân giò nhanh mềm, thơm ngon, không đắng, nước trong đừng bỏ qua bước này

Món măng hầm chân giò là món ăn truyền thống quen thuộc trên mâm cỗ Tết của nhiều gia đình Việt.

Bát canh măng vàng óng, nước trong, giò heo mềm béo vừa phải không chỉ ngon miệng mà còn mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy cho năm mới.

Tuy nhiên, nếu sơ chế không đúng cách, măng dễ bị đắng, hăng, lâu mềm, làm giảm chất lượng món ăn. Dưới đây là những mẹo đơn giản nấu măng chân giò đạt chuẩn hương vị ngày Tết.

Mẹo đơn giản nấu măng giò đạt chuẩn: Ngâm và luộc măng đúng cách để khử đắng Ảnh minh họa: Fb Thuỳ Đặng

Mẹo đơn giản nấu măng chân giò đạt chuẩn: Chọn nguyên liệu tươi ngon

Nên chọn măng khô có màu vàng hổ phách tự nhiên, sợi dày, mùi thơm nhẹ, không mốc, không có mùi lạ. Tránh măng quá sậm màu hoặc có mùi chua gắt.

Với giò heo, nên chọn chân giò trước hoặc giò rút xương, da mỏng, thịt hồng tươi, ấn có độ đàn hồi, không có mùi hôi.

Mẹo đơn giản nấu măng giò đạt chuẩn: Ngâm và luộc măng đúng cách để khử đắng

Măng khô cần được ngâm nước ấm từ 1 – 2 ngày, thay nước 2 – 3 lần mỗi ngày cho măng nở đều và ra bớt vị đắng.

Sau khi ngâm, luộc măng ít nhất 2 – 3 lần, mỗi lần khoảng 10 – 15 phút, sau đó xả lại bằng nước sạch. Đây là bước quan trọng giúp măng mềm nhanh, sạch và không còn vị hăng đắng. Có thể cho thêm một ít muối hạt hoặc vài lát ớt vào nước luộc để tăng hiệu quả khử mùi.

Mẹo đơn giản nấu măng chân giò đạt chuẩn: Sơ chế giò heo để nước dùng trong. Ảnh minh họa: Fb Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Mẹo đơn giản nấu măng chân giò đạt chuẩn: Sơ chế giò heo để nước dùng trong

Giò heo chặt miếng vừa ăn, trụng sơ qua nước sôi có gừng đập dập trong 3 – 5 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh. Cách này giúp loại bỏ bọt bẩn và mùi hôi, đồng thời giúp nước canh trong hơn khi nấu.

Mẹo đơn giản nấu măng chân giò đạt chuẩn: Phi măng trước khi hầm để dậy mùi

Sau khi luộc và xé sợi, nên xào măng với hành khô, chút nước mắm trong 5 – 7 phút. Bước này giúp măng thấm gia vị, dậy mùi thơm và không bị nhạt khi hầm chung với giò.

Mẹo đơn giản nấu măng chân giò đạt chuẩn: Hầm lửa nhỏ, đủ thời gian

Cho giò heo vào nồi, đổ nước ngập, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa hầm khoảng 25 – 30 phút cho mềm. Sau đó cho măng đã xào vào, tiếp tục hầm thêm 20 – 30 phút nữa.

Nêm nếm lại với muối hoặc nước mắm vừa ăn, tránh cho quá nhiều gia vị đậm để giữ vị thanh nhẹ đặc trưng của món canh ngày Tết.

Mẹo đơn giản nấu măng chân giò đạt chuẩn: Thêm hành, mùi đúng lúc

Trước khi tắt bếp khoảng 2 – 3 phút, cho hành lá, mùi tàu thái nhỏ để tạo mùi thơm dịu, giúp món ăn hấp dẫn hơn mà không bị nồng.

Mẹo đơn giản nấu măng chân giò đạt chuẩn: Thêm hành, mùi đúng lúc. Ảnh minh họa: Fb Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Nhờ sơ chế kỹ và nấu đúng cách, món măng giò sẽ có vị ngọt thanh tự nhiên, măng mềm nhưng không nát, nước trong, không đắng, rất thích hợp dùng nóng trong những ngày đầu năm. Một bát canh măng giò tròn vị không chỉ làm ấm bữa cơm sum họp mà còn góp phần hoàn thiện mâm cỗ Tết truyền thống, đủ đầy và trang trọng.