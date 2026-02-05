Loại quả quốc dân thơm lừng, bùi béo là "kho dinh dưỡng” cực tốt cho sức khỏe

Nguồn cung cấp năng lượng tức thì và dồi dào

Sầu riêng là một trong những loại trái cây có hàm lượng calo cao nhất, chủ yếu đến từ carbohydrate và chất béo lành mạnh. Chỉ cần tiêu thụ một lượng nhỏ sầu riêng, bạn đã cung cấp cho cơ thể một nguồn năng lượng lớn để hoạt động bền bỉ trong suốt ngày dài. Điều này khiến sầu riêng trở thành thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho vận động viên hoặc những người cần hồi phục thể lực nhanh chóng sau khi làm việc nặng.

Hỗ trợ tiêu hóa

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, sầu riêng đóng vai trò như một chất thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Chất xơ giúp kích thích nhu động ruột, làm mềm phân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Việc bổ sung sầu riêng vào thực đơn giúp bạn giảm thiểu các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu và ngăn ngừa tình trạng táo bón mãn tính một cách tự nhiên.

Sầu riêng ăn đúng cách cực tốt cho sức khỏe.

Cải thiện tâm trạng và hỗ trợ giấc ngủ ngon

Sầu riêng chứa một lượng lớn axit amin Tryptophan, tiền chất quan trọng để cơ thể sản sinh Serotonin và Melatonin. Serotonin giúp tạo cảm giác hạnh phúc, giảm căng thẳng và lo âu, trong khi Melatonin là hormone chủ chốt điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Thưởng thức sầu riêng ở mức độ vừa phải có thể giúp bạn thư giãn tinh thần, dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Hàm lượng Kali cực cao trong sầu riêng là "chìa khóa" giúp bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh. Kali giúp điều hòa nhịp tim, thư giãn các mạch máu và giảm áp lực lên thành mạch, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp hiệu quả. Ngoài ra, sầu riêng còn chứa các chất béo không bão hòa đơn có lợi, giúp giảm mức cholesterol xấu, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh lý về tim.

Chống lão hóa và tăng cường hệ miễn dịch

Sầu riêng là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như Vitamin C, Polyphenol và Flavonoid. Những hoạt chất này giúp trung hòa các gốc tự do – tác nhân gây lão hóa da và các bệnh mãn tính. Bên cạnh đó, hàm lượng Vitamin C cao vượt trội giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

Dù rất tốt, sầu riêng có tính nhiệt cao và chứa nhiều đường. Bạn không nên ăn quá 2-3 múi mỗi ngày và đặc biệt không nên kết hợp với rượu bia hoặc các đồ uống có ga để tránh gây đầy bụng, tăng huyết áp hoặc ngộ độc thực phẩm.