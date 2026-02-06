8 dấu hiệu bệnh suy thận, người Việt cần biết để phòng bệnh từ sớm

Bệnh suy thận có chữa khỏi được không?

Suy thận là tình trạng thận bị suy giảm chức năng, không còn thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng như lọc máu để loại bỏ chất thải và nước dư thừa, duy trì cân bằng điện giải, hỗ trợ điều hòa huyết áp và sản xuất hồng cầu.

Theo y khoa, suy thận được chia thành hai dạng chính:

Suy thận cấp: xảy ra đột ngột trong vài ngày, có thể hồi phục hoàn toàn hoặc một phần nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách trong vài tuần.

Suy thận mạn: là quá trình tổn thương thận kéo dài, không thể phục hồi. Việc điều trị chủ yếu nhằm làm chậm tiến triển bệnh và hạn chế biến chứng. Khi chức năng thận suy giảm trên 90%, người bệnh thường phải chạy thận nhân tạo, thẩm phân phúc mạc hoặc ghép thận.

Hầu hết các bệnh lý về thận đều gây tổn thương các nephron – đơn vị cấu trúc và chức năng của thận. Khi nephron bị phá hủy, khả năng đào thải độc tố suy giảm, khiến chất thải tích tụ trong cơ thể, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

8 dấu hiệu nhận biết sớm bệnh suy thận không nên bỏ qua

Trong giai đoạn đầu, suy thận thường biểu hiện bằng những triệu chứng không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe thông thường. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo sớm người Việt cần đặc biệt lưu ý:

Khó ngủ, ngủ không sâu giấc

Người mắc suy thận mạn tính thường gặp tình trạng ngưng thở khi ngủ, đây là một dạng rối loạn khiến hơi thở tạm dừng nhiều lần trong đêm, kéo dài từ vài giây đến gần một phút. Sau mỗi lần ngưng thở, bệnh nhân thường hít thở mạnh trở lại, kèm tiếng ngáy to. Tình trạng ngáy lớn, kéo dài bất thường cần được kiểm tra sớm.

Đau đầu, mệt mỏi

Phần lớn bệnh nhân suy thận mạn bị thiếu máu do thận không sản xuất đủ hormone kích thích tạo hồng cầu. Tình trạng này thường xuất hiện khi chức năng thận chỉ còn khoảng 20–50%. Nếu đã nghỉ ngơi đầy đủ nhưng vẫn mệt mỏi kéo dài, thiếu sức sống, cần đi khám để tầm soát bệnh thận.

Da khô, ngứa ngáy kéo dài

Thận khỏe mạnh giúp loại bỏ chất thải, cân bằng khoáng chất và hỗ trợ sản xuất hồng cầu. Khi chức năng này suy giảm, độc tố và khoáng chất dư thừa tích tụ trong máu, gây khô da và ngứa ngáy dai dẳng.

Hôi miệng

Khi chất thải tích tụ trong máu, người bệnh có thể cảm thấy vị kim loại trong miệng, ăn uống kém ngon và bị hôi miệng. Nhiều bệnh nhân suy thận cũng chán ăn thịt, sụt cân do thiếu dinh dưỡng.

Khó thở

Khó thở ở người suy thận có thể xuất phát từ hai nguyên nhân: ứ dịch khiến phổi hoạt động kém hiệu quả và thiếu máu làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong cơ thể. Tình trạng này thường rõ rệt hơn sau khi gắng sức.

Đau lưng

Đau lưng do suy thận thường xuất hiện ở vùng dưới xương sườn, có thể lan ra phía trước vùng chậu hoặc sang hông. Đây là dấu hiệu dễ bị nhầm với đau cơ xương khớp thông thường.

Huyết áp cao

Thận và hệ tuần hoàn có mối liên hệ chặt chẽ. Khi mạch máu bị tổn thương, các nephron không được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất, làm suy giảm chức năng lọc máu. Huyết áp cao vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả thường gặp của suy thận.

Thay đổi thói quen đi tiểu

Những thay đổi bất thường khi đi tiểu như tiểu nhiều hoặc ít hơn bình thường, nước tiểu sẫm màu, có bọt, có máu, mùi lạ hoặc tiểu đêm nhiều lần đều có thể là dấu hiệu cảnh báo suy thận.

Làm gì để phòng ngừa nguy cơ suy thận?

- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp.

- Ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, đồng thời kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh.

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.

- Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

- Cần tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.

- Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường để hạn chế nguy cơ làm nặng thêm các bệnh lý cầu thận, trong đó có viêm cầu thận IgA. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.