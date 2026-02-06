Một loại quả dại khiến máu nhiễm mỡ, cao huyết áp lui bước

Viết trên tạp chí khoa học Critical Reviews in Food Science and Nutrition, nhóm tác giả dẫn đầu bởi giáo sư Dorothy Klimis-Zacas từ Đại học Maine và tiến sĩ Sarah A. Johnson từ Đại học Bang Florida (Mỹ) chỉ ra rằng quả việt quất dại có thể đem lại nhiều lợi ích cho người bị cao huyết áp, máu nhiễm mỡ, tiểu đường... và các vấn đề chuyển hóa khác.

Khác với quả việt quất to và đẹp mà bạn thường mua trong siêu thị, việt quất dại có kích cỡ nhỏ hơn nhiều, màu sậm hơn. Hai loại quả bản địa của Bắc Mỹ này hiện đã được bán khắp thế giới, trong đó việt quất dại phần lớn là dạng bột hay quả khô.

Tuy có vẻ ngoài không bắt mắt bằng việt quất thông thường, nhưng việt quất dại chứa lượng chất chống oxy hóa cao hơn nhiều, ví dụ như các hợp chất thuộc nhóm polyphenol - bao gồm cả flavonoid - theo nghiên cứu mới.

Việt quất dại có thể hỗ trợ kéo giảm tình trạng máu nhiễm mỡ, cao huyết áp, đường huyết cao - Minh họa AI: Thu Anh

Theo Sci-News, nhóm tác giả đã đánh giá toàn diện hiệu ứng mà việt quất dại đem lại cho sức khỏe bằng cách phân tích 12 thử nghiệm lâm sàng từ 4 quốc gia, kết hợp với dữ liệu tham khảo từ nhiều nghiên cứu trước đây.

Các bằng chứng này khẳng định việt quất dại giúp cải thiện chức năng mạnh máu rất tốt.

Một số thử nghiệm ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về chức năng nội mô chỉ vài giờ sau khi ăn quả việt quất dại, trong khi những thử nghiệm khác báo cáo lợi ích từ việc tiêu thụ thường xuyên trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Bên cạnh đó, hệ vi sinh vật đường ruột được tăng cường đáng kể ở người tiêu thụ loại quả này, bao gồm tăng cường lợi khuẩn nhóm Bifidobacterium.

Đối với người lớn tuổi có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch chuyển hóa cao, các bằng chứng cho thấy loại quả này đem đến sự cải thiện đáng kể đối với bệnh nhân cao huyết áp, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm các chỉ số liên quan đến bệnh máu nhiễm mỡ như cholesterol toàn phần, cholesterol xấu (LDL-C) và triglyceride.

Việc cần làm tiếp theo là tìm hiểu cụ thể những hợp chất nào trong việt quất dại đem lại các lợi ích kể trên và ứng dụng như thế nào để đem lại hiệu quả tốt nhất cho từng bệnh, có thể thông qua việc bổ sung quả mọng này vào chế độ ăn, hoặc bổ sung dưới dạng thực phẩm chức năng.