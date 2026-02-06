Quất hồng bì: Loại quả nhỏ nhưng “giấu” nhiều công dụng ít người biết

Thành phần hóa học và giá trị dược liệu

Các bộ phận của cây quất hồng bì chứa nhiều hoạt chất có giá trị sinh học:

Lá chứa các hợp chất như clausenamid, cycloclausenamid, neoclausenamid;

Hạt giàu tinh dầu như sabinene, limonene, myrcene và các dẫn xuất lansumamid;

Rễ chứa dehydroindicolacton, heptaphylin…

Công dụng trong y học cổ truyền

Theo Đông y, quất hồng bì có tính ấm, vị chua ngọt, mỗi bộ phận đảm nhiệm những công dụng khác nhau:

Quả giúp tiêu đờm, giảm ho, cầm nôn, kích thích tiêu hóa; Lá có tác dụng giải cảm, hạ sốt, trị ho do cảm lạnh; Vỏ rễ và hạt hỗ trợ tiêu hóa, giảm đau nhức xương khớp; Lá dùng xông hơi giúp giải cảm, nước lá còn được dùng gội đầu để làm sạch gàu, giúp tóc mềm mượt.

Quất hồng bì được biết đến như một loại dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền

Ứng dụng trong y học hiện đại

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy, quất hồng bì có khả năng kháng khuẩn, chống co thắt và hỗ trợ ức chế một số loại ký sinh trùng. Loại quả này được sử dụng hỗ trợ điều trị ho có đờm, cảm mạo, sốt cao, rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày, đau vùng thượng vị và các triệu chứng thấp khớp, đặc biệt phù hợp với phụ nữ sau sinh.

Tùy mục đích sử dụng, quất hồng bì có thể được dùng dưới nhiều dạng như ăn tươi, làm mứt, sắc uống, dùng ngoài da hoặc ủ men.

Một số bài thuốc dân gian từ quất hồng bì

Trong dân gian, quất hồng bì được sử dụng trong nhiều bài thuốc đơn giản, dễ áp dụng:

Giải cảm, hạ sốt: Sắc nước uống từ lá hồng bì phơi khô.

Viêm họng, đau họng: Dầm 2-3 quả hồng bì với muối, ngậm nhiều lần trong ngày.

Đau dạ dày: Hạt hồng bì sao khô, tán bột, pha nước uống.

Kích thích tiêu hóa: Rễ hồng bì kết hợp với một số vị thuốc khác sắc uống.

Phòng cảm cúm: Sắc nước lá hồng bì tươi hoặc khô uống liên tục trong vài ngày.

Dù là loại quả quen thuộc và lành tính, việc sử dụng quất hồng bì với mục đích chữa bệnh vẫn nên cân nhắc liều lượng và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để bảo đảm an toàn và hiệu quả.