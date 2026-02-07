Cách bảo quản thịt lợn không cần tủ lạnh cho ngày Tết 2026

Bảo quản bằng giấm ăn

Giấm ăn có tính axit ngoài tác dụng chống oxi hóa giúp thực phẩm tươi lâu và giữ màu sắc tốt hơn còn có tác dụng khử mùi, bảo vệ, cải thiện hấp thu các chất dinh dưỡng.

Để bảo quản thịt lợn chúng ta thực hiện như sau: Thịt lợn khi mua về thay vì rửa bằng nước thông thường thì để nguyên miếng và sử dụng trực tiếp giấm ăn để rửa sạch.

Dùng một chiếc khăn sạch nhúng qua nước giấm rồi gói thịt lại. Như vậy giấm sẽ có tác dụng bảo vệ thịt không bị ôi thiu trong thời gian ngắn mà không cần đến tủ lạnh. Sau đó chỉ cần rửa thật sạch và chế biến món ăn yêu thích. Ngoài ra giấm ăn đã làm mềm cơ thịt giúp bạn không mất quá nhiều thời gian chế biến.

Bảo quản bằng mật ong

Mật ong cũng là nguyên liệu giúp bảo quản thịt lợn tươi ngon có ngay trong bếp chúng ta nhưng ít ai biết. Bởi vì trong mật ong ngoài thành phần chính là hỗn hợp các loại đường còn có chứa một lượng nhỏ các hợp chất chức năng như chất chống oxi hóa và một số loại vitamin.

Cách chúng ta sử dụng mật ong bảo quản thịt lợn như sau: Không giống như bảo quản bằng giấm ăn, khi bảo quản với mật ong thịt lợn mua về rửa sạch bằng nước sau đó cắt ra thành từng miếng.

Dùng mật ong nguyên chất thoa lên bề mặt miếng thịt một lớp mỏng. Treo thịt ở nơi sạch sẽ thoáng gió.

Với cách này thịt giữ được lâu hơn và vị ngọt thanh của mật ong còn giúp tăng thêm hương vị cho miếng thịt cũng như món ăn được chế biến.

Bảo quản bằng tiêu

Có thể nhiều bạn thực sự không biết tiêu có tác dụng bảo quản thịt lợn khá tốt vì hạt tiêu cũng rất giàu vitamin C và chất chống oxi hóa, tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa sự hủy hoại các tế bào.

Cách bảo quản như sau: Thịt lợn khi mua từ chợ về nếu chưa sử dụng ngay thì bạn nên rửa sạch bằng nước và để ráo.

Khi thịt lợn đã ráo nước cho vào một chiếc hộp dùng hạt tiêu phủ lên bề mặt thịt sau đó đặt ở nơi thoáng mát.

Cách này có thể bảo quản thịt lâu hơn và khi chế biến món ăn sẽ dậy mùi thơm cay hơn, kích thích tiêu hóa.

Bảo quản bằng muối

Như chúng ta đã biết muối ăn dùng để ướp các thực phẩm tươi sống như cá, tôm, cua, thịt... để tránh bị ươn. Muối được sử dụng như chất bảo quản thực phẩm, gia vị và dùng hằng ngày trong mỗi gia đình Việt.

Khác với chất như giấm, mật ong, tiêu có chất chống oxi hóa, muối ăn thành phần chủ yếu là clorua natri (NaCl) và cũng chính vì vậy vi khuẩn không thể sống hoặc sinh sản trong môi trường có nồng độ muối lớn.

Cách bảo quản thịt lợn với muối đơn giản như sau: Thịt lợn sau khi mua về từ chợ/siêu thị rửa sạch, cắt thành từng miếng mỏng. Dùng muối sát lên từng miếng thịt sau đó đặt chúng ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Với cách này trước khi mang thịt đi chế biến bạn phải lưu ý mang thịt đi rửa lại nhiều lần để khử hết vị mặn của muối trong thịt lợn.