Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân đừng cố gắng di chuyển đến bệnh viện đúng hẹn nếu không an toàn

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, nếu điều kiện thời tiết tại khu vực của người bệnh đang rất nguy hiểm, xin hãy ưu tiên giữ an toàn cho bản thân và gia đình. Đừng cố gắng di chuyển đến bệnh viện đúng hẹn nếu việc đi lại không an toàn.

"Bệnh viện hoàn toàn thấu hiểu và tạo mọi điều kiện thuận lợi, người bệnh có thể hoãn lịch khám bệnh đến khi thời tiết ổn định trở lại. Sau khi bão tan và điều kiện giao thông an toàn trở lại, bà con hãy đến khám sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ bố trí lịch khám mới phù hợp mà vẫn đảm bảo quyền lợi Bảo hiểm y tế của người bệnh", thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai khẳng định.

Bệnh viện Bạch Mai.

Bên cạnh đó, bệnh viện khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ uống thuốc theo đơn cũ một cách nghiêm túc. Đây là việc quan trọng nhất lúc này để ổn định sức khỏe.

“Nếu thuốc sắp hết, hãy chủ động gọi điện cho tổng đài hoặc khoa/phòng nơi người bệnh đang điều trị. Chúng tôi sẽ tư vấn cách xử trí phù hợp, an toàn nhất”, BV Bạch Mai thông báo.

Thông báo cũng nêu rõ: "Trong trường hợp khẩn cấp cần được chăm sóc y tế ngay lập tức, xin đừng ngần ngại đến cơ sở y tế gần nhất (trạm y tế xã, phường, BVĐK tuyến tỉnh). Bệnh viện Bạch Mai với vai trò là tuyến cuối, sẵn sàng hỗ trợ tư vấn chẩn đoán từ xa (Telehealth) và phối hợp với các cơ sở y tế địa phương để hội chẩn, đưa ra phác đồ điều trị kịp thời và hiệu quả nhất cho người bệnh. Trong trường hợp cấp bách hoặc có vấn đề sức khỏe cần tư vấn gấp, xin đừng ngần ngại liên hệ với tổng đài tư vấn của Bệnh viện. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý người bệnh. Tổng đài: 1900.888.866. Holine: 096.985.1616".