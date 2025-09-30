Trường học Hà Nội nhanh chóng lo chỗ ăn, ngủ cho học sinh ứng phó bão số 10

Chiều 30/9, trước thực trạng mưa lớn gây úng ngập nhiều tuyến đường Hà Nội, một trường học ở Hà Nội đã ra thông báo đặc biệt miễn phí toàn bộ suất ăn tối, cho chỗ ăn, ngủ cho tất cả giáo viên, học sinh nếu phải ở lại trường.

Đây là thông báo của trường liên cấp Marie Curie chiều 30/9 khi điều kiện thời tiết chưa ngừng mưa lớn. Theo nhà trường, để đề phòng trường hợp giáo viên, học sinh vì mưa bão, ngập lụt không thể di chuyển nhà trường đã chủ động chuẩn bị tại các cơ sở của trường điều kiện ăn ngủ tại trường.

Theo đó, các bếp ăn sẽ cung cấp suất ăn tối miễn phí hoàn toàn, cùng với đó, tổ giám thị các cơ sở trường này sẽ chu tất chỗ ăn, chỗ ngủ cho những người phải ở lại trường đêm nay.

Trước thông báo rất nhân văn của nhà trường, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự yên tâm, cảm động trước những chia sẻ kịp thời của tập thể Ban Giám hiệu và giáo viên trường Marie Curie.

Đây cũng là một trong những nội dung được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các trường lên phương án đối phó với cơn bão số 10.

Vì mưa lớn nên lối vào trường ngập sâu, phụ huynh trường THCS Cổ Nhuế 2 cho biết, nhà trường đã thông báo cho phụ huynh có thể đến đón con sớm để đảm bảo an toàn và chỉ cho học sinh về khi có xác nhận của phụ huynh.

Trước tình hình úng ngập, phụ huynh học sinh khó di chuyển, UBND và lực lượng quân đội của Phường đã điều xe chuyên dụng đến để chở học sinh THCS Cổ Nhuế 2 ra khỏi trường để sang khu vực đường Phạm Văn Đồng cho phụ huynh thuận tiện đón về.

Học sinh THCS Cổ Nhuế 2 được chở bằng xe quân đội đến điểm trả đón ngoài nhà trường để tránh ngập lụt

Ngày 30/9, theo ghi nhận của phóng viên, một số trường mầm non, phổ thông khu vực ngoại thành Hà Nội như Hoài Đức, Ba Vì, Phú Xuyên… đã cho học sinh nghỉ học ngày 30/9 vì mưa từ đêm 29/9 gây ngập úng nhiều nơi.

Trong khu vực nội thành, một số trường tư thục như Trường phổ thông liên cấp Nguyễn Siêu, Hệ thống trường phổ thông liên cấp song ngữ quốc tế Wellspring cũng chủ động thông báo cho học sinh toàn trường nghỉ học.

Các trường công lập vẫn đi học do sáng 30/9 nhiều nơi chỉ có mưa vừa và nhỏ. Hiện nhiều trường đang phối hợp với phụ huynh đưa đón con bảo đảm an toàn và chuẩn bị kế hoạch đối phó cho ngày mai nếu còn mưa và úng ngập.