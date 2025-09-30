Trường mầm non, trụ sở xã ở Hải Phòng tan hoang sau bão số 10

Ngày 29/9, mặc dù cách xa tâm bão 400-500km, song do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, tại Hải Phòng xuất hiện "vòi rồng", lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương tại Hải Phòng. Tại xã Nguyễn Bỉnh Khiêm (khu vực huyện Vĩnh Bảo cũ) lốc xoáy gây ảnh hưởng nặng nề cho trụ sở các cơ quan, nhà dân trên địa bàn, trong đó có Trường mầm non Hòa Bình.

Toàn bộ khuôn viên nhà trường bị lốc xoáy tàn phá, đồ chơi và khu vui chơi ngoài trời của thiếu nhi bị đổ, cửa kính vỡ, then cửa bị giật gãy, tủ cá nhân của học sinh hư hỏng, cây xanh bật gốc...

Đáng chú ý, khoảng 50m tường bao Trường mầm non Hòa Bình bị cơn lốc xô đổ, vỡ vụn.

Nhà mái tôn, nơi khu vực để xe cho giáo viên cũng đổ sập, khung cảnh ngổn ngang.

Phía ngoài trường, nhiều cột đèn, cột điện cũng bị cơn giông lốc quật đổ, ngổn ngang trên vỉa hè. UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, ngày 29/9, nhận định tình hình mưa giông do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, địa phương đã chỉ đạo cho học sinh nghỉ tại nhà.

Sau khi cơn lốc xuất hiện đã gây thiệt hại nặng nề, làm trường mầm non, trụ sở công an xã, một nhà văn hóa bị thiệt hại cơ sở vật chất. Ngoài ra, 53 hộ gia đình bị tốc mái, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng, thiệt hại.

Ngay sau đó, địa phương đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng người dân, các phụ huynh đến Trường mầm non Hòa Bình hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Đồng thời, tổ chức kiểm đếm thiệt hại tại trường, các cơ quan, đơn vị và tài sản người dân để lên phương án khắc phục, hỗ trợ.

Hàng chục người dân hỗ trợ dọn dẹp vật liệu hư hỏng tại Trường mầm non Hòa Bình do cơn lốc xoáy gây ra. Theo UBND Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngày 30/9, lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ nhà trường khắc phục hậu quả, các cháu học sinh mầm non đã có thể tới trường.

Trong khi đó, tại trụ sở UBND xã Khúc Thừa Dụ (TP Hải Phòng), trung tâm phục vụ hành chính công bị lốc xoáy cuốn bay mái tôn, nhiều cửa kính vỡ vụn. Khu vực để xe, cổng trụ sở cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Theo thống kê sơ bộ, tại xã Khúc Thừa Dụ, lốc xoáy khiến 5 người bị thương, 1 nhà đổ sập, gần 100 ngôi nhà và công trình phụ (chuồng, trại chăn nuôi) bị tốc mái, 9 cột đèn bị quật đổ.