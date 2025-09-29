Bộ Y tế yêu cầu dồn lực cấp cứu, điều trị nạn nhân bão Bualoi

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký công điện khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình đến Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tại miền Bắc và miền Trung.

Công điện cho biết, sáng 29/9, bão số 10 (Bualoi) đã đổ bộ vào Nghệ An và Hà Tĩnh với gió giật mạnh, mưa lớn, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa to đến hết ngày 30/9 tại Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai. Nguy cơ ngập lụt ở vùng thấp trũng, ven sông, ven biển và sạt lở đất, lũ quét tại miền núi, trung du rất cao.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương chỉ đạo hệ thống y tế sẵn sàng thu dung, cấp cứu và điều trị kịp thời cho nạn nhân do bão lũ. Các cơ sở khám chữa bệnh phải dự trữ đủ thuốc, vật tư, thiết bị y tế, giường bệnh dự phòng, đồng thời huy động nhân lực và phương tiện để ứng phó trong mọi tình huống. Bộ cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên không bị gián đoạn, duy trì hệ thống điện, nước, phương tiện vận chuyển và công nghệ thông tin phục vụ cấp cứu. Các bệnh viện cần chuẩn bị máy phát điện dự phòng, tăng cường nhân lực cho khoa hồi sức tích cực và những vị trí có sử dụng thiết bị thiết yếu.

Ngoài ra, Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc lên kế hoạch dự trữ, cung ứng kịp thời, tránh tình trạng thiếu thuốc hoặc biến động giá. Các địa phương phải chuẩn bị hóa chất khử khuẩn, phối hợp vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt, thu gom rác thải, đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân. Công tác giám sát dịch tễ cũng được yêu cầu tăng cường nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ.

Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn bị ảnh hưởng, công điện yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới, đồng thời huy động lực lượng cơ động phòng chống dịch, giám sát dịch tễ, xử lý môi trường và tiêm chủng khi cần thiết. Các đơn vị chuyên ngành có trách nhiệm chủ động phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần cho các địa phương.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố nhanh chóng báo cáo tình hình thiệt hại, công tác cấp cứu điều trị và nhu cầu hỗ trợ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết.