6 thói quen buổi sáng âm thầm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim cần bỏ sớm

Khởi đầu ngày mới tưởng chừng đơn giản, nhưng lại có thể tác động mạnh mẽ đến sức khỏe tim mạch. Ít ai biết rằng một số thói quen thường nhật, dù vô hại, vẫn âm thầm làm tăng nguy cơ đau tim – nhất là vào buổi sáng, khi huyết áp dâng cao và hormone căng thẳng cortisol tiết ra nhiều hơn.

Dưới đây là 6 sai lầm phổ biến vào buổi sáng có thể âm thầm làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim:

1. Không uống nước sau khi thức dậy

Sau một đêm ngủ, cơ thể bị mất nước nhẹ. Việc bỏ qua cốc nước đầu tiên sẽ khiến máu đặc hơn, buộc tim phải bơm máu mạnh hơn.

Các nghiên cứu cho thấy, ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến độ nhớt của máu và huyết áp, hai yếu tố nguy cơ chính gây căng thẳng cho tim.

Bên cạnh đó, việc uống trà hoặc cà phê buổi sáng mà không bù nước sẽ gây áp lực không cần thiết lên hệ tim mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Không uống nước buổi sáng là thói quen xấu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

2. Vội vã tập luyện cường độ cao mà không khởi động

Tập luyện buổi sáng rất có lợi cho sức khỏe nhưng nếu thực hiện đột ngột các bài tập cường độ cao có thể gây nguy hiểm cho tim, đặc biệt là khi mạch máu vẫn còn chưa linh hoạt sau khi thức dậy.

Một số nghiên cứu tại Mỹ chỉ ra rằng việc gắng sức đột ngột vào sáng sớm có liên quan đến nguy cơ mắc các biến cố tim mạch cao hơn. Do đó, khởi động đúng cách hoặc bắt đầu bài tập nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như giãn cơ hoặc đi bộ, sẽ làm giảm sốc cho tim và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

3. Bỏ qua việc kiểm tra huyết áp buổi sáng

Huyết áp cao được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" bởi ít triệu chứng nhưng để lại nhiều hệ lụy. Với người có nguy cơ tim mạch, buổi sáng là thời điểm huyết áp dễ tăng đột biến nhất. Việc không kiểm tra huyết áp vào buổi sáng đồng nghĩa với bỏ lỡ những cảnh báo sớm quan trọng. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị theo dõi huyết áp buổi sáng thường xuyên vì đây là yếu tố dự báo đáng tin cậy nguy cơ bệnh tim.

4. Ăn sáng quá mặn gây nguy cơ mắc bệnh tim

Những món như bánh mì đóng gói, đồ ăn nhanh hay đồ muối chua tuy tiện lợi nhưng lại chứa nhiều natri. Tiêu thụ lượng muối cao vào buổi sáng có thể gây tích nước, làm tăng huyết áp, dẫn đến căng thẳng cho tim.

Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, bữa sáng nhiều natri dễ gây "tăng vọt" huyết áp – thời điểm các cơn đau tim thường xảy ra hơn cả. Để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh tim, hãy chọn bữa sáng cân bằng với trái cây, yến mạch hoặc giá đỗ...

5. Kiểm tra email công việc ngay khi vừa thức dậy

Buổi sáng là lúc hormone căng thẳng (cortisol) đạt mức cao tự nhiên. Nếu cộng thêm áp lực từ việc kiểm tra email, tin nhắn công việc hoặc mạng xã hội khi vừa mở mắt, tim sẽ phải chịu căng thẳng kép.

Điều này khiến huyết áp tăng kéo dài, làm tổn thương niêm mạc mạch máu theo thời gian. Chính vì vậy, để không bị mắc bệnh tim sớm, nên bắt đầu ngày mới nhẹ nhàng, không bị ánh sáng màn hình làm phiền và không kiểm tra email công việc ngay.

6. Bỏ bữa sáng hoàn toàn

Nhịn ăn sáng khiến cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng, làm tăng cortisol và buộc tim làm việc nhiều hơn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những người thường xuyên bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong sớm cao hơn. Thế nhưng, khi tiêu thụ một bữa sáng đủ dinh dưỡng sẽ giúp duy trì đường huyết ổn định, giảm căng thẳng mạch máu và cung cấp năng lượng cần thiết để tim hoạt động hiệu quả.

Lưu ý: Đối với các trường hợp có lo ngại về sức khỏe tim mạch hoặc các yếu tố nguy cơ cá nhân cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia tim mạch để có biện pháp xử trí đúng đắn, kịp thời.