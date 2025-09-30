Nàng dâu nghìn tỷ Tăng Thanh Hà khoe nấu món đặc sản trứ danh

Mới đây, “ngọc nữ màn ảnh Việt” bất ngờ chia sẻ một khoảnh khắc vào bếp và bày tỏ: “Hôm nay mình nấu cao lầu”. Ngay lập tức, bài đăng của con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nhận được hàng ngàn lượt yêu thích và hàng loạt bình luận “xin công thức” với món đặc sản trứ danh xứ Hội này.

Cao lầu là món ăn có nguồn gốc từ Hội An, được ví như “linh hồn ẩm thực” của phố cổ. Món ăn gây ấn tượng bởi sợi mì màu vàng óng, được làm từ gạo ngâm nước tro và nấu bằng nước giếng Bá Lễ tạo độ dai, giòn rất riêng. Cao lầu không dùng nhiều nước lèo như phở hay bún, mà chỉ chan một lượng nước xốt đậm đặc, đủ làm dậy hương vị và quyện đều nguyên liệu.

Sự cầu kỳ của món ăn nằm ở kỹ thuật chế biến: Thịt heo được ướp theo kiểu xá xíu rồi đem nướng hoặc rim mềm, tóp mỡ hoặc da heo chiên giòn ăn kèm tạo độ béo, ăn cùng rau sống Trà Quế - thứ rau nổi tiếng bởi vị cay nồng và hương thơm tự nhiên. Tất cả hòa quyện tạo nên một bát cao lầu thơm lừng, đậm đà và đầy bản sắc.

Trong phiên bản “cao lầu Hà Tăng”, sự chỉn chu được thể hiện từ cách chuẩn bị nguyên liệu đến cách bày trí. Từng lát thịt được thái đều, topping giòn rụm, rau sống xanh mướt và nước xốt sóng sánh phủ lên sợi mì óng ánh khiến người xem không khỏi xuýt xoa vì độ hấp dẫn của món ăn.

Tăng Thanh Hà một lần nữa ghi điểm trong lòng công chúng không phải bằng hình ảnh hào nhoáng, mà chính bởi sự giản dị và chăm chút trong từng bữa ăn gia đình. Món cao lầu được cô tái hiện một cách chỉn chu, đúng chuẩn hương vị truyền thống nhưng vẫn mang nét tinh tế rất riêng.

Hiện tại không còn hoạt động với vai trò diễn viên để dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ, Tăng Thanh Hà chỉ tập trung làm co-founder của nhiều nhà hàng Âu và Việt. Nhưng không chỉ như vậy, cô còn đốn tim fan hâm mộ bằng những món ăn rất bình dân, giản dị, đặc biệt những món ăn bình dị nhưng đặc sắc của các vùng miền.

Cựu diễn viên cùng hội chị em thân thiết từng trổ tài làm bánh xèo và bánh khọt. Cả nhóm tự làm hầu hết các công đoạn từ pha bột, chuẩn bị nhân và đổ bánh vào khuôn. Hà Tăng sử dụng loại khuôn chuyên dụng để đổ bánh khọt. Do tự làm ở nhà nên phần topping được chuẩn bị đầy đặn, gồm tôm, hến, củ hủ dừa.

Bánh xèo miền Tây khác biệt với kích thước đường kính 30 - 40 cm, viền mỏng giòn tan, màu vàng óng. Bột phải được pha với tỷ lệ chuẩn, độ sánh vừa phải, không được quá lỏng hay quá đặc để vỏ bánh có độ mỏng, mịn màng và đẹp mắt. Khác với bánh xèo ở những nơi khác, nhân bánh xèo miền Tây đa dạng với tôm, thịt lợn, thịt vịt, thậm chí cả ốc và hến. Hà Tăng chọn làm bánh xèo và bánh khọt nhân hến và củ hủ dừa, độ giòn ngọt của hủ dừa kết hợp với vị beo béo của hến hòa quyện cùng lớp bánh cốt dừa.

Hà Tăng đổ bánh xèo, bánh khọt tại nhà.

Củ hủ dừa (hay còn gọi là đọt dừa, cổ hũ dừa, tàu hủ dừa) là phần lõi non nằm trên ngọn của cây dừa. Nguyên liệu này có vị ngọt thanh, mát lạnh, hơi sần sật. Ngoài ra, Hà Tăng cũng chuẩn bị một rổ rau 'uy tín' với đủ loại rau vườn đặc trưng của miền Tây như lá xoài non, lá cóc, rau cải, diếp cá, lá bứa.

Tăng Thanh Hà từng cũng có những buổi tụ tập cùng hội bạn thân, trong đó có chuyên gia trang điểm Hùng Max - người anh thân thiết, giỏi nấu ăn. Cô cho biết mỗi khi hội họp, cả nhóm đều cùng nhau vào bếp 4-5 tiếng, chăm chút tỉ mỉ từng cọng rau cọng bún nhưng miệng vẫn tươi cười.

Cả nhóm chế biến món lẩu mắm cá lóc và ớt sừng dồn chả cá thác lác. Đây đều là những món ăn đặc trưng của mùa nước nổi miền Tây, được nhiều người yêu thích. Lẩu mắm cá lóc mang đậm hương vị sông nước, không chỉ hấp dẫn bởi vị chua cay đặc trưng của mắm, còn bởi sự tươi ngon của cá lóc và các loại rau đồng.

Phần nước dùng đậm đà được nấu khá đơn giản. Tỏi và sả băm, hành tím phi trên dầu nóng cho thơm, cho nước mắm cá lóc đã nấu, thêm một lít nước lọc rồi đun sôi. Sau khi nước đã sôi, cho phần cá lóc vừa xào vào nấu chín, thêm bột, ngọt, đường, ớt theo khẩu vị gia đình.

Đĩa rau lẩu ăn kèm cũng được bày biện chỉn chu, đẹp mắt, trong đó không thể thiếu bông điên điển và bông bí - hai loại hoa của mùa nước nổi miền Tây, ngoài ra còn có đọt bông súng, khổ qua, lá me, hẹ, rau chuối tạo nên hương vị thanh mát, chua ngọt, hấp dẫn.

Món ớt sừng dồn chả cá thác lác được chiên qua cho xem xém, sau đó thả vào nồi lẩu cho chín. Chả cá dai dai, đậm đà, quyện với vị ớt cay, nhúng nước lẩu đậm đà, chua thanh, ăn với các loại rau thanh mát.