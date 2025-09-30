Bão số 10 vừa qua, dân mạng đã lo tìm kiếm "bão số 11 mới nhất"

Ngay sau khi bão số 10 (Bualoi) quét qua nhiều tỉnh miền Trung để lại hậu quả nặng nề, trên Google Trends, chủ đề “bão số 11 mới nhất” đã bất ngờ lọt vào danh sách tìm kiếm nổi bật trong 24 giờ qua. Sự quan tâm của người dân đến các diễn biến thời tiết tăng mạnh trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn đang gồng mình khắc phục thiệt hại.

Trên thực tế, bão số 10 năm 2025 chưa chính thức hình thành, song một vùng mây đã mạnh lên thành áp thấp và được dự báo có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong vài ngày tới. Cụ thể, theo Cơ quan Thiên văn, Địa Vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), lúc 8h sáng 30/9, áp thấp 09g hình thành, cách Đông Nam Luzon, Philippines khoảng 1.360Km về phía Đông.

Những chủ đề nổi bật trên Google Trends tính tới 12h trưa 30/9.

Theo thống kê từ Google Trends, lượng tìm kiếm về “bão số 11 mới nhất” đạt hơn 5.000 lượt chỉ trong vòng 23 giờ qua. Đáng chú ý, biểu đồ cho thấy lượng quan tâm tăng mạnh vào khoảng 8 - 10 giờ trước, trùng với thời điểm thông tin về tình hình thời tiết được phát đi dồn dập. Các tỉnh có mức độ tìm kiếm nhiều nhất lần lượt là Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Sơn La và Nam Định,...

Những cụm từ liên quan như “bão số 11 tên gì”, “cơn bão số 11 năm 2025” hay “cập nhật bão số 11” cũng nằm trong nhóm tìm kiếm tăng đột biến. Sự lo lắng hiện rõ khi người dân mong muốn biết rõ đường đi, sức gió, cũng như khả năng ảnh hưởng của cơn bão kế tiếp. Một bộ phận người dân còn tìm với từ khóa “dự báo bão mới nhất” để nắm bắt kịp thời các bản tin khí tượng.

Tâm lý quan tâm dồn dập đến bão số 11 diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương miền Trung vẫn chưa kịp khắc phục hậu quả của bão số 10. Lượng tìm kiếm lớn tập trung tại Nghệ An và Hà Tĩnh, hai tỉnh vốn nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, cho thấy nỗi lo hiện hữu về nguy cơ mưa lớn và lũ lụt tiếp diễn.

Một số thống kê chi tiết hơn liên quan chủ đề "bão số 11 mới nhất" trên Google Trends.

Việc người dân chủ động tìm kiếm thông tin là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao khả năng phòng tránh. Tuy nhiên, trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền nhiều tin chưa được kiểm chứng, việc cập nhật từ nguồn chính thống như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vẫn cần được ưu tiên.

Cũng theo ghi nhận từ Google Trends, không chỉ ở miền Trung, các tỉnh đồng bằng và miền núi phía Bắc như Sơn La, Nam Định cũng có mức độ tìm kiếm cao. Sự quan tâm lan rộng cho thấy lo ngại về khả năng mưa to, lũ quét, sạt lở đất khi bão di chuyển vào đất liền.

Tính tới 7h sáng 30/9, bão số 10 (Bualoi) đã khiến 19 người thiệt mạng, 13 người mất tích, 92 người bị thương và 8 người bị mất liên lạc. Con số thống kê tăng lên 10 người bị thương so với số liệu vào đêm hôm trước.

Bão cũng khiến 122.874 nhà hư hỏng, tốc mái, khoảng 3.371 nhà ngập, 1.426 hộ vẫn bị cô lập, chia cắt tại Hà Tĩnh. Bão gây thiệt hại 22.578 ha lúa và hoa màu, 1.769 ha thủy sản; gây ra 15 sự cố đê điều tại các địa phương Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị; làm ngập lụt, ách tắc giao thông tại 163 điểm ngầm tràn trên các tuyến quốc lộ tại Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng,...