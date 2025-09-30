Xuất hiện kỷ lục 1000 điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10

Có đến 1000 điểm nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 29/9 đến 7 giờ ngày 30/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Tà Si Láng 367,4mm (Lào Cai); Mường Do 294mm (Sơn La); Lao Chải 220,4mm (Tuyên Quang); Bảo Hiệu 373mm (Phú Thọ); Mỹ Yên 296,2mm (Thái Nguyên); Hồng An 254,6mm (Cao Bằng); Nhân Lý 207,9mm (Lạng Sơn); Đèo Hạ My 226mm (Bắc Ninh); Chúc Bài Sơn 154,6mm (Quảng Ninh); Thành Hưng 315,4mm (Thanh Hóa); Khê Bố 179,6mm (Nghệ An); ...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Xuất hiện 1000 điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn từ 40-80mm, có nơi trên 100mm; các tỉnh khác thuộc khu vực Bắc Bộ từ 20-50mm, có nơi trên 70mm; Thanh Hoá và Nghệ An từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại 1000 xã/phường.

Cụ thể, Sơn La: 72 điểm, Phú Thọ: 150 điểm, Lào Cai: 103 điểm, Tuyên Quang: 131 điểm, Thái Nguyên: 91 điểm, Cao Bằng: 57 điểm, Lạng Sơn: 63 điểm, Quảng Ninh: 36 điểm, Bắc Ninh: 55 điểm, Thanh Hóa: 81 điểm, Nghệ An: 62 điểm

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; Lào Cai, Phú Thọ và Thanh Hoá cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cảnh báo thiên tai nghiêm trọng sau bão

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khi bão số 10 di chuyển sang khu vực Thượng Lào và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, hoàn lưu sau bão vẫn có thể tiếp tục gây tác động mạnh đến thời tiết. Cụ thể, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực. Chúng tôi nhận định, trong hôm nay và ngày mai, hiện tượng mưa lớn sẽ còn tiếp tục.

Đáng chú ý, tại khu vực Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai, từ chiều tối qua đến hết ngày hôm nay có thể xuất hiện lượng mưa từ 70–150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa dự báo có mưa trong khoảng 50–100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Đây là cảnh báo quan trọng về mưa lớn cần được đặc biệt lưu ý trong đêm nay và ngày mai. Sau ngày mai, khả năng mưa lớn sẽ giảm dần.

"Sau khi bão số 10 suy yếu và không còn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, hoàn lưu bão vẫn để lại tác động mạnh. Trong hai ngày qua, bão đã gây mưa rất lớn trên diện rộng ở Bắc Trung Bộ và vùng núi Trung du Bắc Bộ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, mưa lớn tiếp tục xảy ra, đặc biệt tại Thanh Hóa, Nghệ An cùng một số tỉnh trung du, miền núi Bắc Bộ.

Với lượng mưa đã và đang diễn ra, độ ẩm đất ở khu vực này đã gần bão hòa, thấm nước mạnh. Nguy cơ sạt lở đất tại sườn dốc, lũ quét trên các sông suối là rất cao. Vì vậy, dù bão đã tan, người dân và chính quyền địa phương vẫn cần hết sức đề phòng. Nguy cơ lũ quét, sạt lở có thể kéo dài thêm 2–3 ngày tới. Các bản tin cảnh báo sẽ được cơ quan khí tượng liên tục cập nhật, cần theo dõi chặt chẽ", ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, mưa lớn cũng làm gia tăng khả năng xuất hiện một đợt lũ trên nhiều hệ thống sông. Một số nơi có thể đạt mức báo động II, báo động III, thậm chí vượt báo động III. Nguy cơ ngập lụt trên diện rộng ở vùng ven sông, hạ du, đặc biệt tại các lưu vực sông ở Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa là rất lớn, cần hết sức lưu ý và chủ động phòng tránh trong những ngày tới.