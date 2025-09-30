Thủ đô ngập lụt chưa từng có: Quân đội điều xe cứu trợ, phụ huynh bì bõm cõng con tan trường

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới bão số 10, mưa lớn nhiều đợt kéo dài từ chiều tối 29/9 đến ngày 30/9, khiến nhiều khu vực ở Hà Nội ngập nặng.

Cả 2 chiều ngập trong nước, đường Nguyễn Trãi hoá thành sông.

Nước ngập sâu tới nửa bánh xe, người dân qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn liên tục trong nhiều giờ khiến tuyến đường Vũ Trọng Phụng hoá thành sông.

Nước ngập đến nửa bánh xe, các phương tiện di chuyển trên phố Cự Lộc (phường Thanh Xuân) gặp khó khăn. Ghi nhận của PV Tiền Phong tới 16 giờ chiều 30/9, nước trong hồ đã tràn qua mặt đường hơn 20cm.

Nhiều trường học tại Hà Nội cũng nằm trong khu vực ngập úng nặng.

Nước ngập sâu, người dân và học sinh giờ tan tầm đi lại khó khăn. Nhiều phụ huynh bì bõm 'dò dẫm' băng qua biển nước để đón con về nhà.

Cơn mưa từ lớn từ sáng đến chiều 30/9 đã biến nhiều tuyến đường ở khu đô thị Resco (phường Cổ Nhuế) thành biển nước, lối vào Trường THCS Cổ Nhuế 2 ngập sâu. Để đảm bảo cho học sinh, phụ huynh phải có mặt xác nhận mới cho học sinh rời trường. Trước tình huống khẩn cấp, quân đội lập tức điều xe chuyên dụng tới, chở từng em ra đường Phạm Văn Đồng để phụ huynh đón về.

Khu vực SVĐ Mỹ Đình chìm trong "biển nước". Nước dâng cao quá bánh xe khiến nhiều phương tiện dừng giữa đường, người điều khiển xe máy phải lội bộ, vất vả đưa xe thoát khỏi đoạn ngập.

Đường gom trên Đại lộ Thăng Long có điểm ngập sâu 0,7m, giao thông qua lại đây gặp khó khăn.

Nhiều đường nội khu ở khu đô thị Geleximco (xã An Khánh) ngập sâu, đã được rào chắn để ngăn người dân đi vào vùng trũng thấp.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tới 13h chiều, Hà Nội xuất hiện 65 điểm ngập sâu. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ từ trưa 30/9 tới chiều tối, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.