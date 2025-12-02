5 loại thực phẩm 'vàng' giúp giải độc gan và tăng cường chức năng gan

Gan là một trong những cơ quan nội tạng quan trọng nhất của cơ thể, thực hiện tới 500 chức năng. Một số chức năng bao gồm lọc máu, giải độc, sản xuất mật để tiêu hóa, tạo ra các protein thiết yếu và điều hòa lượng đường trong máu bằng cách dự trữ và giải phóng glucose.

Mặc dù gan thường có khả năng tự phục hồi nhưng nếu bị tổn thương quá nhiều, nó có thể dẫn đến suy gan...

Giải độc gan và tăng cường chức năng gan mỗi ngày với rau xanh, quả mọng và các loại đậu...

1. Bông cải xanh và các loại rau họ cải khác tối ưu hóa chức năng gan

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ trắng và bắp cải chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất gọi là glucosinolate. Các loại rau họ cải giúp kích hoạt các enzyme giải độc tự nhiên của gan và giảm viêm.

Ngoài ra, ăn bông cải xanh thường xuyên còn giúp giảm nguy cơ ung thư gan và bệnh gan. Một nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho thấy ăn rau họ cải giúp giảm 36% nguy cơ ung thư gan và giảm tỷ lệ tử vong do bệnh gan. Chất xơ trong rau cũng giúp ích cho sức khỏe đường ruột, vốn có liên quan mật thiết đến chức năng gan. Ăn một khẩu phần rau này mỗi ngày có thể giúp ích cho gan.

2. Quả mọng giàu chất chống oxy hóa giúp giải độc gan

Quả mọng là thực phẩm tuyệt vời cho gan. Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây và mâm xôi... chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và polyphenol, giúp giảm stress oxy hóa và tình trạng viêm - 2 dấu hiệu chính của tổn thương gan.

Các nghiên cứu trên động vật và các thử nghiệm ban đầu trên người cho thấy quả mọng có thể bảo vệ gan khỏi xơ hóa và cải thiện nồng độ men gan. Tác dụng chống viêm của quả mọng làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) và giúp gan tự phục hồi. Các nghiên cứu thực nghiệm cũng đã chứng minh quả việt quất có tác dụng làm giảm sự tích tụ mỡ trong gan.

3. Rau lá xanh

Rau lá xanh như rau bina, rau diếp bảo vệ tế bào gan nhờ chứa vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa như diệp lục và vitamin E. Khi ăn rau lá xanh, người ta nhận thấy các dấu hiệu viêm gan thấp hơn và nồng độ men gan tốt hơn. Ví dụ, rau diếp cho thấy nguy cơ ung thư gan giảm 33% trong các nghiên cứu đoàn hệ lớn.

Rau lá xanh cũng làm giảm tình trạng kháng insulin và ngăn ngừa tích tụ mỡ trong gan. Rau lá xanh là một lựa chọn tốt để điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

4. Cà rốt

Cà rốt chứa nhiều beta-carotene, một chất chống oxy hóa mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Dưỡng chất này bảo vệ gan bằng cách trung hòa các gốc tự do có hại và làm chậm quá trình stress oxy hóa. Các nghiên cứu cho thấy ăn cà rốt có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh gan và giúp duy trì nồng độ cholesterol trong máu ổn định.

Cà rốt cũng chứa nhiều chất xơ, giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với insulin và giảm tích tụ mỡ trong gan. Một nghiên cứu dài hạn cho thấy những người thường xuyên ăn cà rốt có nguy cơ mắc ung thư gan và tử vong do bệnh gan thấp hơn.

5. Các loại đậu, đỗ

Đậu hạt, đậu lăng và đậu Hà Lan là một phần của họ đậu, cung cấp một lượng lớn chất xơ và protein thực vật. Chất xơ này nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột và giúp giảm viêm gan mạn tính. Tiêu thụ các loại đậu, đậu lăng và đậu Hà Lan thường xuyên giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm mỡ gan.

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ các loại đậu hạt, đậu lăng và đậu Hà Lan có liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong do bệnh gan. Ngoài ra, những chất dinh dưỡng này giúp kiểm soát cân nặng, từ đó có thể hỗ trợ bệnh gan nhiễm mỡ.

Để có sức khỏe gan tối ưu, hãy cố gắng đưa những loại trái cây và rau củ nói trên vào bữa ăn hàng tuần. Bên cạnh đó, tránh xa rượu và thuốc lá cũng là những yếu tố đã được biết đến giúp giữ cho gan khỏe mạnh, ngoài việc giữ tinh thần không căng thẳng và tập thể dục đều đặn.

Tuy nhiên, những người có bệnh lý nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi có ý định bổ sung những thực phẩm này vào chế độ ăn mỗi ngày để tránh tương tác với thuốc đang sử dụng.