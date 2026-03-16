Từ giờ đến hết tháng Giêng âm: Ăn 2 món quen thuộc này vừa tốt cho gan, vừa mang ý nghĩa mở vận đầu năm

Trong quan niệm dân gian, đây cũng là khoảng thời gian quan trọng để “khởi động” cho một năm mới. Người xưa thường khuyên nên lựa chọn những món ăn vừa tốt cho sức khỏe, vừa mang ý nghĩa may mắn, hanh thông trong những bữa cơm đầu xuân. Trong số đó, hai món ăn dân dã dưới đây thường được nhắc đến nhiều vì vừa dễ nấu, vừa mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp.

Canh rau má – món ăn thanh mát giúp cơ thể “nhẹ lại”

Rau má là loại rau quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, thường được dùng để nấu canh hoặc xay nước uống. Theo kinh nghiệm dân gian, rau má có tính mát, giúp cơ thể giải nhiệt và hỗ trợ thanh lọc.

Sau những ngày Tết ăn nhiều đồ dầu mỡ, một bát canh rau má nấu thịt băm hoặc rau má nấu tôm thường được xem là món ăn giúp bữa cơm trở nên nhẹ nhàng hơn. Vị thanh mát của rau hòa cùng vị ngọt tự nhiên từ thịt hoặc tôm tạo nên món canh dễ ăn, đặc biệt phù hợp với những ngày đầu năm khi cơ thể cần “giảm tải”.

Không chỉ vậy, màu xanh tươi của rau má còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sinh sôi và khởi đầu mới. Trong quan niệm của nhiều gia đình, các món rau xanh trong bữa cơm đầu năm được xem là biểu tượng của sự tươi mới, thuận lợi và may mắn.

Cá hấp – món ăn tượng trưng cho sự dư dả

Bên cạnh các món rau thanh mát, cá cũng là thực phẩm được nhiều gia đình lựa chọn trong bữa cơm đầu xuân. Cá hấp gừng hoặc cá hấp xì dầu là món ăn khá phổ biến vì vừa dễ chế biến vừa giữ được vị ngọt tự nhiên của cá.

Trong văn hóa Á Đông, cá thường gắn với ý nghĩa dư dả và sung túc. Chính vì vậy, nhiều gia đình thích có món cá trong bữa ăn đầu năm với mong muốn mọi việc trong năm mới được hanh thông, tiền bạc đủ đầy.

Ở góc độ dinh dưỡng, cá cũng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao và nhiều axit béo omega-3 tốt cho sức khỏe. Sau những ngày ăn nhiều thịt đỏ, việc bổ sung các món cá giúp bữa ăn trở nên cân bằng và nhẹ bụng hơn.

Bữa cơm thanh nhẹ cho những ngày đầu năm

Thực tế, việc lựa chọn món ăn sau Tết không chỉ xuất phát từ quan niệm dân gian mà còn phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Sau những ngày ăn uống khá “nặng”, các món thanh mát, ít dầu mỡ thường giúp bữa cơm gia đình trở nên dễ chịu và hài hòa hơn.

Chỉ cần một mâm cơm đơn giản với bát canh rau xanh, món cá hấp và bát cơm nóng, nhiều gia đình đã cảm thấy đủ đầy cho những ngày đầu năm.

Có thể nói, những lời khuyên của người xưa đôi khi rất giản dị. Đó không phải là những quy tắc cầu kỳ, mà là cách nhắc nhở con cháu ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và bắt đầu năm mới với tâm thế nhẹ nhàng, hanh thông.