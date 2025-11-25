5 thói quen khiến người gầy cũng bị gan nhiễm mỡ

Nhiều người vẫn nghĩ gan nhiễm mỡ chỉ xảy ra ở những ai thừa cân, nhưng thực tế, người gầy vẫn có thể mắc căn bệnh này nếu duy trì những thói quen sống không lành mạnh. Tiến sĩ chuyên khoa gan mật người Italy Stefano Bellentani chỉ ra những thói quen khiến người gầy có thể mắc gan nhiễm mỡ.

Lạm dụng đồ uống có đường là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ.

Thói quen đầu tiên là tiêu thụ nhiều đồ uống ngọt, từ nước ngọt, nước ép có đường đến các loại nước uống giả đường. Lượng đường lớn hoặc các chất tạo ngọt nhân tạo có thể khiến gan tích tụ mỡ, bất kể cân nặng cơ thể.

Thiếu ngủ hoặc giấc ngủ không đều cũng là nguyên nhân khiến gan phải chịu áp lực. Khi cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, hormone căng thẳng tăng cao, chuyển hóa mỡ bị rối loạn, dẫn đến tích tụ mỡ ở gan. Người gầy thường chủ quan về giấc ngủ vì vóc dáng nhẹ nhàng nhưng thực tế thiếu ngủ vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe gan.

Ít vận động cũng là một yếu tố quan trọng. Dù cơ thể mảnh khảnh, nếu phần lớn thời gian chỉ ngồi hoặc ít tập thể dục, nguy cơ mỡ nội tạng vẫn tăng cao, tạo điều kiện cho gan nhiễm mỡ phát triển. Chế độ ăn uống thất thường, giàu tinh bột tinh chế và thiếu rau xanh, protein cũng góp phần làm mỡ gan tích tụ. Ăn uống không cân bằng, nhịn ăn hay ăn quá nhiều vào buổi tối, kết hợp với stress kéo dài, càng làm gia tăng rủi ro.

Gan nhiễm mỡ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Người gầy còn thường tìm cách giảm cân nhanh bằng các chế độ ăn kiêng cực đoan. Việc giảm cân quá nhanh khiến mỡ từ các mô giải phóng vào máu vượt quá khả năng xử lý của gan, từ đó mỡ tích tụ lại và làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Tiến sĩ Stefano Bellentani khuyến cáo, để bảo vệ gan, ngay cả người gầy cũng cần duy trì thói quen uống nước lành mạnh, ngủ đủ giấc, duy trì vận động đều đặn, ăn uống cân bằng và hạn chế các chế độ giảm cân cực đoan. Việc điều chỉnh những thói quen nhỏ này có thể giúp phòng ngừa gan nhiễm mỡ một cách hiệu quả.