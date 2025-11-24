7 dấu hiệu ít biết báo hiệu bệnh gan

Tổn thương gan thường không có triệu chứng rõ ràng. Sự lắng đọng mỡ, viêm, sẹo đều có thể âm thầm xuất hiện. Khi cơ thể có biểu hiện rõ có thể bệnh đã trở nặng. Dưới đây là dấu hiệu bệnh gan tiềm ẩn.

Cảm giác đầy bụng bên phải

Một trong những triệu chứng đầu tiên khi gan suy yếu là cảm giác đầy bụng hoặc thắt chặt ngay dưới phần dưới bên phải của lồng ngực. Tình trạng này do viêm hoặc sưng gan và bắt đầu chèn ép những cấu trúc lân cận khác như dây thần kinh, cơ, đôi khi còn lan sang vai phải. Nhiều người thường nhầm lẫn rằng đó là do căng cơ, chướng bụng, trong khi thực tế là gan "đang kêu cứu".

Sức bền kém

Một số người cảm thấy khó khăn khi thực hiện công việc hàng ngày như leo cầu thang, đứng lâu, mua sắm... Nguyên nhân là do gan hoạt động chậm lại hoặc quá tải, mức năng lượng bị giảm xuống dù đã ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh.

Mệt mỏi khi đi bộ cầu thang cũng có thể báo hiệu gan tổn thương. Ảnh được tạo bởi AI

Ngứa

Một trong những triệu chứng ít ngờ của bệnh gan nhiễm mỡ là ngứa, nhất là ở lòng bàn chân. Tình trạng này xảy ra do sự tích tụ muối mật trong máu, khi gan không vận chuyển đủ mật ra ngoài. Muối mật tích tụ theo thời gian trong da gây ra cảm giác ngứa khó chịu. Dấu hiệu này thường nặng hơn vào ban đêm, không thể giải quyết bằng cách bôi kem dưỡng da hoặc thuốc kháng histamine.

Tĩnh mạch mạng nhện hoặc đốm đỏ

Khi chức năng gan suy giảm, nồng độ estrogen có thể tăng lên do gan kém lọc hormone. Điều này dẫn đến u mạch máu hình mạng nhện (tĩnh mạch nhỏ, màu đỏ như mạng nhện) và các đốm đỏ, thường ở phần trên cơ thể. Nam giới có thể cũng phát triển mô vú do mất cân bằng hormone này.

Mức vitamin D thấp

Thiếu vitamin D trở nên trầm trọng hơn khi mắc bệnh gan. Gan là nơi vitamin D được kích hoạt, vì vậy khi cơ quan này không hoạt động thì vitamin D không thực hiện được chức năng. Điều này gây ra các vấn đề như suy giảm miễn dịch, viêm nhiễm, rối loạn chức năng cơ. Tình trạng này thường dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác.

Bất thường về kinh nguyệt

Một trong những dấu hiệu rất dễ nhận biết ở phụ nữ về bệnh gan là rối loạn kinh nguyệt. Chu kỳ kinh nguyệt không đều, mất kinh có thể là dấu hiệu đáng lo ngại. Nguyên nhân là do gan đóng vai trò chuyển hóa, điều hòa hormone. Gan hoạt động không bình thường sẽ ảnh hưởng đến kinh nguyệt.

Mất cơ

Mất cơ có thể xảy ra khi gan không xử lý protein, chất dinh dưỡng đúng cách. Nhiều người cho rằng do chế độ ăn uống hoặc tập thể dục, nhưng nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên và quá mức có thể cảnh báo bệnh gan. Dấu hiệu này thường gặp ở người xơ gan và các dạng bệnh gan khác.

Khi nhận thấy những biểu hiện trên, người bệnh nên đến bác sĩ khám để tìm hiểu nguyên nhân. Duy trì chế độ ăn uống khoa học, thể thao đều đặn, ngủ đủ giấc giúp gan phục hồi.