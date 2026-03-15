Doanh nhân 28 tuổi phát hiện suy thận từ dấu hiệu tưởng đơn giản, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Chóng mặt tưởng do thiếu ngủ, đi khám phát hiện suy thận

Trường hợp của anh Lưu (28 tuổi), chủ một công ty khởi nghiệp tại Trung Quốc, được xem là ví dụ điển hình về tình trạng suy thận ở người trẻ nhưng phát hiện muộn. Anh đến khám tại Bệnh viện Thiệu Dật Phu, trực thuộc Đại học Chiết Giang, với lý do thỉnh thoảng chóng mặt.

Ban đầu, anh cho rằng tình trạng này chỉ là hậu quả của việc thiếu ngủ do công việc bận rộn nên không quá lo lắng. Tuy nhiên, trong một lần đột ngột xuất hiện triệu chứng nhìn mờ, đầu choáng váng, anh buộc phải đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm khiến anh bất ngờ khi chỉ số creatinin máu lên tới gần 500 micromol/lít, cao gấp hơn 5 lần so với mức bình thường. Đồng thời, huyết áp của anh đo được ở mức 210/140 mmHg, vượt xa ngưỡng an toàn dưới 140/90 mmHg.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ chẩn đoán anh bị tổn thương thận do tăng huyết áp ác tính, dẫn đến suy thận. Với chẩn đoán này, cuộc sống của anh từ đó phải đối mặt với quá trình điều trị lâu dài cùng chế độ ăn uống và sinh hoạt nghiêm ngặt.

Anh Lưu cho biết trước đó anh luôn nghĩ sức khỏe của mình khá ổn định. Những cơn chóng mặt thỉnh thoảng xuất hiện không khiến anh nghĩ tới việc kiểm tra sức khỏe. Khi nghe bác sĩ thông báo bị suy thận, anh gần như không thể tin nổi.

Theo các bác sĩ, đây là thực tế đáng lo ngại bởi suy thận hiếm khi xảy ra đột ngột, mà thường là kết quả của quá trình tổn thương tích lũy kéo dài do bệnh lý nền hoặc lối sống không lành mạnh.

Vì sao suy thận ở người trẻ thường phát hiện muộn?

Một trong những nguyên nhân khiến suy thận ở người trẻ thường được phát hiện muộn là do bệnh tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Ở giai đoạn đầu, người bệnh hiếm khi có triệu chứng rõ ràng.

Những dấu hiệu ban đầu như mệt mỏi, tiểu đêm, phù nhẹ hoặc giảm sức tập trung thường bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với tình trạng căng thẳng, áp lực công việc và thiếu ngủ.

Ngoài ra, nhiều người trẻ ít có thói quen khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là kiểm tra chức năng thận. Khi các triệu chứng rõ rệt hơn như phù nhiều, tăng huyết áp, tiểu ít hoặc mệt mỏi kéo dài xuất hiện thì bệnh thường đã tiến triển đến giai đoạn muộn.

Hậu quả của suy thận ở người trẻ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động lâu dài đến khả năng lao động và sinh hoạt. Trong nhiều trường hợp nặng, người bệnh có thể phải lọc máu định kỳ hoặc ghép thận từ rất sớm, gây áp lực lớn về kinh tế và tâm lý.

Chính vì vậy, việc nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ gây bệnh thận có ý nghĩa quan trọng để người trẻ chủ động điều chỉnh lối sống và phát hiện bệnh kịp thời.

Những nguyên nhân phổ biến gây suy thận ở người trẻ

Theo các chuyên gia, suy thận ở người trẻ thường không xuất hiện đột ngột mà là hậu quả của nhiều yếu tố nguy cơ tích lũy theo thời gian.

Trong đó, các bệnh lý nền mạn tính khởi phát sớm như tăng huyết áp hoặc đái tháo đường là nguyên nhân quan trọng. Khi hai bệnh này không được kiểm soát tốt, tình trạng huyết áp cao và đường huyết tăng kéo dài sẽ làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, khiến chức năng lọc máu suy giảm dần theo thời gian.

Bên cạnh đó, viêm cầu thận và các bệnh thận nguyên phát cũng là nguyên nhân thường gặp ở người trẻ. Nhiều trường hợp viêm cầu thận xuất hiện sau các đợt nhiễm trùng đường hô hấp hoặc nhiễm trùng da, nhưng do triệu chứng ban đầu khá nhẹ nên dễ bị bỏ sót. Người bệnh có thể chỉ xuất hiện tiểu bọt nhẹ, phù thoáng qua hoặc cảm giác mệt mỏi.

Lối sống thiếu lành mạnh cũng góp phần làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Việc uống ít nước, ăn quá mặn, thức khuya kéo dài, hút thuốc lá, sử dụng rượu bia hoặc thường xuyên nhịn tiểu đều khiến hệ tiết niệu phải hoạt động quá tải, lâu dài có thể ảnh hưởng đến chức năng thận.

Ngoài ra, tình trạng lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm, thuốc đông y hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc đang ngày càng phổ biến ở người trẻ. Việc sử dụng kéo dài các sản phẩm này mà không theo dõi chức năng thận có thể gây tổn thương thận âm thầm trong nhiều năm.

Một số trường hợp suy thận ở người trẻ còn liên quan đến dị tật đường tiết niệu bẩm sinh hoặc nhiễm trùng tiết niệu tái phát. Những tình trạng này có thể cản trở dòng chảy nước tiểu, gây tổn thương thận kéo dài nếu không được điều trị triệt để.

Làm gì để phòng ngừa nguy cơ suy thận?

Các chuyên gia khuyến cáo để giảm nguy cơ suy thận, người trẻ cần duy trì lối sống lành mạnh và chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm. Việc uống đủ nước mỗi ngày, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp sẽ giúp giảm gánh nặng cho thận.

Chế độ ăn nên giảm muối, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và cân đối giữa đạm động vật với đạm thực vật. Đồng thời, những người mắc tăng huyết áp hoặc đái tháo đường cần kiểm soát tốt bệnh nền để tránh gây tổn thương thận lâu dài.

Bên cạnh đó, việc khám sức khỏe định kỳ, bao gồm kiểm tra chức năng thận, có ý nghĩa quan trọng giúp phát hiện sớm các bất thường trước khi bệnh tiến triển nặng.

Người dân cũng không nên tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hoặc thuốc đông y không rõ nguồn gốc trong thời gian dài. Tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý và điều trị triệt để các bệnh nhiễm trùng thông thường cũng là những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ chức năng thận.