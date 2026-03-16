Sáng tạo thực đơn với các món ăn từ chuối chín cực ngon, cực dễ

Kem chuối

Cách đơn giản và nhanh nhất để "xử lý" những nải chuối chín là bắt tay vào bếp làm ngay món kem chuối mát lạnh bằng máy xay sinh tố.

Đây là món ăn vặt vô cùng quen thuộc với nhiều người ở các thế hệ khác nhau. Sự kết hợp giữa chuối chín, sữa tươi, nước cốt dừa béo ngậy và đậu phộng rang thơm nức sẽ cho thành phẩm cực kỳ hấp dẫn, ngay cả những người khó tính nhất cũng phải tấm tắc khen ngon.

Chè chuối

Nếu đang "vắt óc" suy nghĩ chuối chín làm món gì vừa ngon vừa dễ, hãy thử chế biến chè chuối bột báng dẻo mềm béo ngậy với hướng dẫn sau.

Nguyên liệu: Chuối chín: 500g. Bột báng: 30g. Bột sắn/Bột năng: 30g. Đường phèn: 100g. Đường trắng: 50g. Nước cốt dừa: 400ml. Đậu phộng rang. Muối

Cách làm: Chuối chín lột bỏ vỏ, cắt thành những lát chéo vừa ăn rồi thêm 50g đường trắng, vài hạt muối vào ướp trong 15 phút để chuối ngấm vị đậm đà.

Bột báng mua về bạn nấu chín với 1 lít nước trong khoảng 15 phút. Liên tục khuấy đều để bột báng không dính vào nhau. Sau khi bột báng chín, bạn trút ra rổ xả lại với nước lạnh rồi để ráo.

Bắc nồi lên bếp đun sôi 700ml nước, thêm 400ml nước cốt dừa và chuối chín đã ướp vào. Bạn khuấy đều chuối trên bếp trong 5 phút thì cho bột báng và 100g đường phèn vào nấu cùng. Đun thêm 10 phút nữa để chuối và bột báng mềm, hòa quyện, ngấm đẫm nước cốt dừa thì tắt bếp.

Cuối cùng, bạn múc chè ra bát, rắc thêm chút đậu phộng rang thơm đã tách vỏ là có thể thưởng thức.

Chuối nếp nướng

Chuối nếp nướng là một món ăn lý tưởng để thưởng thức vào mùa đông lạnh, cũng là câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi chuối chín làm món gì.

Để làm chuối nếp nướng, bạn chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu vô cùng dân dã như gạo nếp, nước cốt dừa, kết hợp với chuối chín, bột báng, bọc bên ngoài là lớp lá chuối đậm chất miền quê.

Bánh chuối hấp cốt dừa

Bánh chuối hấp cốt dừa từ bột gạo sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho bữa xế nếu bạn chưa biết chuối chín làm món gì ngon. Hãy thực hiện theo các bước sau.

Nguyên liệu: Chuối xiêm chín: 1kg. Bột gạo: 200g. Bột năng: 250g. Nước cốt dừa: 250ml

Nước dão dừa: 250ml. Đây chính là phần nước chắt được lần 2 sau khi đã chắt được nước cốt dừa. Bột vani. Đường: 150g. Muối.

Cách làm: Chuối chín bỏ vỏ, cắt thành lát mỏng rồi ướp với 100g đường để chuối đậm vị. Sau 15 – 20 phút ướp chuối, bạn thêm vào 200g bột năng, 100g bột gạo và chút muối trộn đều cho hỗn hợp hòa quyện. Tiếp tục thêm 250ml nước dão dừa, 2 – 3 ống vani và trộn đều.

Phết dầu ăn vào khuôn sau đó đổ hỗn hợp bột bánh chuối vào. Hấp cách thủy bánh chuối trong 10 phút. Trong lúc này bạn sẽ làm phần cốt dừa rưới lên trên bằng cách hòa 250ml nước cốt dừa, 100g bột gạo, 50g bột năng và 50g đường. Khuấy đều hỗn hợp.

Sau khi hấp bánh chuối được 10 phút, rưới phần cốt dừa lên mặt bánh tiếp tục hấp thêm 10 phút nữa. Thành phẩm là món bánh vừa mềm vừa dẻo với vị chuối thơm, cốt dừa béo ngậy vô cùng hấp dẫn.

Bánh chuối yến mạch

Với những trái chuối đã chín thâm, không còn trắng đẹp, nếu bạn đang phân vân không biết chuối chín làm món gì thì hãy thử công thức bánh chuối yến mạch nướng bằng nồi chiên không dầu.

Món ăn này vừa giúp "giải quyết" chuối chín chưa ăn kịp lại vừa cực kỳ lành mạnh, có thể thêm vào thực đơn healthy của các chị em đang giữ dáng.