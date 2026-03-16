Suy thận ăn gì? Gợi ý thực đơn 7 ngày dành cho người bệnh giúp kiểm soát tiến triển bệnh, giảm biến chứng

Suy thận nên ăn gì, kiêng gì để cơ thể mau phục hồi?

Theo BS.CKI Đào Thị Yến Thủy (Trưởng khoa Khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM), chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát tiến triển bệnh, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh suy thận. Do đó, người suy thận nên ăn uống khoa học theo khuyến cáo của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

- Người suy thận nên ăn chế độ ít muối, nước mắm, đồ hộp để giảm áp lực lên thận.

- Tránh chuối, cam, nho khô, sữa, sữa chua, phô mai, nội tạng động vật.

- Tránh ăn quá nhiều thịt đỏ, đậu đỗ, lạc, vừng.

- Lượng nước nạp vào (bao gồm súp, nước, sữa) cần theo hướng dẫn của bác sĩ (thường 500-1000ml/ngày tùy mức độ phù).

- Ưu tiên thực phẩm như lòng trắng trứng, ức gà, cá chẽm, dầu oliu, táo, dâu tây, ớt chuông đỏ, bắp cải, tỏi, và hành tây. Tập trung vào rau củ quả ít kali, ngũ cốc nguyên hạt, kiểm soát chặt chẽ lượng nước nạp vào và hạn chế đạm thực vật.

Người suy thận nên ăn nhạt, chọn ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc. Ảnh minh họa: TL

Gợi ý thực đơn dành cho người suy thận

Nguyên tắc xây dựng thực đơn cho người suy thận

Thực đơn ăn uống cho người suy thận phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, giai đoạn suy thận, trước lọc thận hay lọc thận định kỳ và nhiều yếu tố khác. Người bệnh nên đi khám, tư vấn bác sĩ dinh dưỡng cụ thể cho thực đơn chi tiết.

Để có thực đơn phù hợp, người bệnh nên tham vấn bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lượng protein, natri, photpho, kali phù hợp với giai đoạn thận. Nhìn chung, nguyên lý cơ bản là giảm lượng natri, phốt pho, kali và chất lỏng, kiểm soát lượng protein. Thay vào đó, nên ưu tiên tăng cường protein chất lượng cao, cung cấp đủ năng lượng và bổ sung những dưỡng chất cần thiết.

Ưu tiên các phương pháp chế biến như luộc, hấp, nướng để hạn chế dầu mỡ và giữ lại nhiều dưỡng chất.

Nguồn: Bệnh viện Bạch Mai

Dưới đây là mẫu thực đơn cho người suy thận người bệnh có thể tham khảo

(Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM)

Một chế độ ăn phù hợp sẽ giúp làm chậm tiến triển bệnh và cải thiện chất lượng sống cho người bị suy thận.