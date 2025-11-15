Gừng: 'Vệ sĩ tự nhiên' cho gan, thận

Gừng không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn là 'vệ sĩ tự nhiên' cho gan và thận.

Theo Trung tâm Y học tích hợp Johns Hopkins (Mỹ), các hoạt chất gingerol và shogaol trong gừng có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do rượu bia, thuốc, thực phẩm giàu dầu mỡ hay các chất độc hại khác. Khi gan được giảm tải, quá trình chuyển hóa chất béo và đào thải độc tố trong cơ thể diễn ra hiệu quả hơn.

Ngoài ra, gừng còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp thận tăng bài tiết axit uric và các độc chất qua đường tiểu, từ đó hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả, giảm nguy cơ sỏi thận và giữ cân bằng điện giải trong cơ thể.

Bác sĩ Amy Myers, chuyên gia dinh dưỡng tự nhiên tại Mỹ, chia sẻ: "Khi sử dụng gừng đúng cách và kết hợp với các thực phẩm lành mạnh, chúng ta có thể giảm tải đáng kể cho gan, đồng thời cải thiện chức năng lọc thải của thận. Đây là cách tự nhiên và hiệu quả để duy trì sức khỏe lâu dài".

Sử dụng gừng đúng cách kết hợp với chế độ ăn lành mạnh giúp cơ thể loại bỏ độc tố, giảm viêm, duy trì chức năng gan, thận và cải thiện tuần hoàn máu.

Cách sử dụng gừng để tăng hiệu quả

Gừng và chanh ấm

Uống mỗi sáng, nước gừng pha chanh giúp kích thích tiêu hóa, tăng đào thải độc tố và giảm tích tụ mỡ trong gan. Đây là phương pháp đơn giản nhưng khoa học chứng minh có lợi cho chức năng gan.

Gừng và mật ong

Hòa một muỗng mật ong với nước gừng ấm và uống sau bữa ăn để kháng viêm, hỗ trợ men gan ổn định, giúp gan phục hồi và hoạt động hiệu quả hơn.

Gừng và nghệ

Sự kết hợp của gừng và nghệ tạo ra một cặp chất chống oxy hóa mạnh, có thể dùng pha trà hoặc nấu trong món ăn. Theo nghiên cứu, hoạt chất curcumin trong nghệ kết hợp với gingerol giúp giảm viêm gan nhẹ, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ chức năng gan.

Gừng và trà xanh

Trà xanh kết hợp với gừng không chỉ tăng hương vị mà còn giúp lợi tiểu, hỗ trợ thận loại bỏ muối và axit uric dư thừa, đồng thời giảm áp lực lên hệ tiết niệu.

Lưu ý khi sử dụng

Chuyên gia khuyến cáo không nên uống quá 10 g gừng tươi mỗi ngày, đặc biệt với người bị huyết áp cao, rối loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc chống đông. Nên chia nhỏ lượng gừng trong ngày và kết hợp với chế độ ăn uống cân đối, nhiều rau xanh, trái cây và hạn chế thực phẩm giàu dầu mỡ.