Loại rau mùa xuân ngon ngọt, nhiều người bỏ đi, lại là món ăn thơm phức, còn giúp giảm nhiệt, thải độc

Khi những chồi tỏi non bắt đầu xuất hiện vào mùa xuân, hương thơm tươi mát và giòn tan của chúng thật khó cưỡng.

Cành tỏi non, hay còn gọi là chồi tỏi (rêu tỏi, ngồng tỏi), là những cuống hoa mọc ra từ cây tỏi. Tháng 4, tháng 5 là mùa cao điểm sản xuất rêu tỏi và đây cũng là thời điểm loại rau này tươi ngon nhất.

Rêu tỏi là một loại rau mùa xuân, thường được gọi là "loại rau đầu tiên của mùa xuân", và vô cùng bổ dưỡng.

Đừng để vẻ ngoài bình thường của loại rau này đánh lừa bạn.

Loại rau này rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất có lợi. Trong số đó, allicin và các hợp chất tạo vị cay nồng có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và chống viêm mạnh mẽ, với tác dụng diệt khuẩn tương đương một phần mười so với penicillin.

Điều này không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn hỗ trợ loại bỏ độc tố và cải thiện môi trường đường ruột, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo Đông y, rêu tỏi non có tác dụng giải nhiệt, giảm sưng đau, thải độc, tăng cường chức năng tỳ vị.

Nhưng nhiều người mua loại rau này về chỉ ăn phần thân giữa, vứt bỏ phần ngọn hơi tím một cách bất cẩn, thật lãng phí.

Trong khi đó, phần rau này cũng có giá trị và hương vị thơm ngon, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau.

Phần đầu rêu tỏi rất mềm, có vị tỏi nhẹ nhàng và ngon không kém gì phần thân. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ hai công thức nấu ăn đơn giản và ngon miệng theo kiểu gia đình sử dụng phần đuôi của rêu tỏi. Chúng dễ làm, đậm đà hương vị và đảm bảo sẽ khiến bạn không bao giờ muốn vứt chúng đi nữa.

Món ngon mỗi ngày: Bánh trứng rêu tỏi

Một bữa sáng nhanh chóng và dễ làm, thơm ngon, mềm mại và giòn tan. Món bánh trứng với đầu rêu tỏi này cực kỳ dễ làm và chỉ mất vài phút để hoàn thành, rất thích hợp cho bữa sáng hoặc ăn nhẹ.

Nguyên liệu: Một ít ngọn rêu tỏi non, 2 quả trứng, lượng bột mì vừa đủ, một nhúm muối, một ít dầu ăn.

Cách làm:

- Trước tiên, rửa sạch phần đầu rêu tỏi và băm nhỏ. Càng băm nhỏ càng tốt, để bánh khi chiên sẽ có độ giòn đều hơn.

- Cho phần rau đã thái nhỏ vào một cái bát lớn, đập một quả trứng vào, thêm một chút muối, rồi dùng đũa đánh đều cho đến khi trứng và phần gốc tỏi hòa quyện hoàn toàn với nhau.

- Từ từ cho bột mì vào, khuấy liên tục, cho đến khi hỗn hợp sệt lại đủ để chảy từ từ xuống khỏi thìa. Cho ít bột mì hơn nếu muốn bánh mềm hơn, và cho nhiều bột mì hơn nếu muốn bánh giòn hơn.

- Làm nóng dầu trong chảo ở lửa nhỏ. Đổ một thìa bột vào chảo và dàn đều nhẹ nhàng. Chiên cho đến khi mặt dưới chín vàng nhẹ, sau đó lật mặt và chiên mặt còn lại.

- Chiên cho đến khi cả hai mặt có màu vàng nâu và giòn, sau đó lấy ra khỏi chảo.

Bánh trứng đầu rêu tỏi giòn tan bên ngoài, mềm xốp bên trong, với vị tươi mát của rêu tỏi và hương thơm đậm đà của trứng. Mỗi miếng cắn đều khiến hương thơm lan tỏa trong miệng, càng ăn càng thấy ngon. Ăn kèm với một bát cháo trắng, món này tạo nên một bữa sáng ngon miệng và dễ chịu.

Món ngon mỗi ngày: Đầu rêu tỏi xào trứng

Đây là một món xào đơn giản và ngon miệng kiểu nhà làm. Cách chế biến rất đơn giản nhưng hương vị lại vô cùng thơm ngon, khiến bạn phải thèm thuồng.

Nguyên liệu: Một ít đầu rêu tỏi non, 2 quả trứng, một nhúm muối, một ít dầu ăn.

Cách làm:

- Rửa sạch phần rau và cắt thành từng đoạn nhỏ, khoảng 1 cm, để dễ hấp thụ hương vị hơn khi xào.

- Đập trứng vào bát, thêm một chút muối và đánh đều. Không thêm nước vào hỗn hợp trứng; điều này sẽ giúp trứng bác thơm, mềm và bông xốp.

- Làm nóng dầu trong chảo, đổ hỗn hợp trứng vào và nhanh chóng đảo đều bằng đũa cho đến khi trứng chuyển thành những miếng màu vàng nâu. Để riêng ra.

- Thêm một ít dầu vào chảo, cho rau vào, xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi rau chuyển sang màu xanh tươi và mềm ra một chút, sau đó đổ trứng đã chín trở lại vào chảo.

- Thêm muối cho vừa ăn, xào nhanh trên lửa lớn để hương vị của rêu tỏi và trứng hòa quyện hoàn toàn. Món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Ngọn rêu tỏi xào trứng là một món ăn ngon và thanh mát. Rau giòn và mềm, trong khi trứng thì mềm xốp với hương thơm tỏi thoang thoảng.

Món ăn nhẹ nhàng, tươi mát và không hề ngấy. Ăn kèm với cơm thì tuyệt vời, khiến bạn muốn ăn thêm một bát nữa.

Trên thực tế, nhiều nguyên liệu mà chúng ta thường vứt bỏ trong cuộc sống hàng ngày lại ẩn chứa những hương vị thơm ngon bất ngờ. Đầu rêu tỏi là một ví dụ điển hình. Chỉ cần một chút công sức, chúng có thể được biến 2 hai món ăn ngon kiểu nhà làm, vừa tránh lãng phí lại vừa mang đến hương vị độc đáo và tươi mới.