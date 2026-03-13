4 nhóm thực phẩm càng ăn càng khỏe thận

Thận là cơ quan quan trọng của cơ thể, đảm nhiệm các chức năng thiết yếu như lọc máu, đào thải chất thải, điều hòa cân bằng nước - muối và duy trì sự ổn định của các chất điện giải. Khi chức năng thận suy giảm, nhẹ thì ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, nặng có thể đe dọa tính mạng.

Do đó, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và quản lý sức khỏe thận. Lựa chọn thực phẩm hợp lý vừa giúp giảm gánh nặng cho thận vừa góp phần cải thiện trạng thái chuyển hóa tổng thể của cơ thể.

Về điểm này, nhiều người tin rằng càng ăn nhiều rau càng tốt. Cà rốt, rau bina (cải bó xôi), khoai tây và các loại rau khác thường được coi là những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, trên thực tế, chế độ ăn uống của bệnh nhân mắc bệnh thận cần phải cẩn trọng hơn. Một số thực phẩm tưởng bình thường lại có thể làm tăng gánh nặng cho thận nếu tiêu thụ không đúng cách.

Nếu biết sắp xếp hợp lý một số nhóm thực phẩm trong khẩu phần hàng ngày, người mắc bệnh thận không chỉ được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng mà còn giúp thận thực hiện chức năng thải độc và chuyển hóa hiệu quả hơn. 4 nhóm thực phẩm dưới đây được khuyến cáo nên tiêu thụ để bảo vệ sức khỏe thận

Protein từ cá và trứng

Protein là dưỡng chất thiết yếu với cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong duy trì khối lượng cơ bắp, hỗ trợ hệ miễn dịch và ổn định nồng độ protein trong huyết tương. Tuy nhiên, nếu người bệnh thận tiêu thụ quá nhiều protein, gánh nặng lên cầu thận sẽ tăng, từ đó khiến chức năng thận suy giảm nhanh hơn. Vì vậy, lựa chọn các nguồn protein chất lượng cao như cá và trứng giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà vẫn hạn chế áp lực lọc của thận.

Phần lớn chất béo trong cá là axit béo không bão hòa, không chỉ giúp điều hòa mỡ máu mà còn có tác dụng chống viêm nhất định. Điều này đặc biệt có lợi cho việc bảo vệ môi trường vi mô của thận. Các nghiên cứu cho thấy, những bệnh nhân thận ăn lượng protein từ cá ở mức hợp lý mỗi tuần có tốc độ tăng creatinine máu và protein niệu thấp hơn rõ rệt so với những người chủ yếu tiêu thụ protein từ thịt đỏ. Điều này cho thấy việc lựa chọn nguồn protein chất lượng cao có thể giúp làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận.

Tuy nhiên, protein từ trứng và cá được khuyến cáo nên ăn nhiều lần trong các bữa nhỏ thay vì ăn một lượng lớn cùng một lúc, để tránh làm tăng gánh nặng cho cầu thận.

Các loại rau ít kali như bí đao, dưa chuột, cải thảo

Ở giai đoạn sớm của bệnh thận, cơ thể có thể đã xuất hiện tình trạng rối loạn bài tiết kali. Nếu lượng kali nạp vào quá nhiều, người bệnh dễ rơi vào tình trạng tăng kali máu, với các biểu hiện như hồi hộp, yếu cơ, thậm chí có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim khi trở nặng. Rau ít kali không chỉ cung cấp chất xơ giúp cải thiện táo bón và duy trì sức khỏe đường ruột, mà còn giúp hạn chế nguy cơ tăng kali máu nhờ hàm lượng kali ở mức vừa phải.

Chẳng hạn, bí đao chứa nhiều nước, ít calo và giàu các hợp chất thực vật có lợi. Loại thực phẩm này vừa có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ giảm phù nề, vừa không làm tăng gánh nặng cho thận. Cải thảo và dưa chuột cũng giàu vitamin và các chất chống oxy hóa, có thể góp phần giảm stress oxy hóa ở thận.

Trong thực hành lâm sàng, những bệnh nhân thận duy trì thói quen ăn một lượng vừa phải các loại rau ít kali mỗi ngày thường có mức kali máu ổn định hơn. Đồng thời, lượng nước tiểu ban đêm và huyết áp cũng dễ được kiểm soát trong ngưỡng bình thường.

Các loại quả mọng

Không chỉ có vị chua ngọt dễ ăn, các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi... còn chứa nhiều anthocyanin và polyphenol - những chất chống oxy hóa mạnh có khả năng ức chế phản ứng viêm, từ đó giúp giảm nguy cơ viêm mạn tính ở thận. Đồng thời, hàm lượng đường trong quả mọng tương đối thấp, mức dao động đường huyết nhỏ nên không tạo thêm áp lực cho quá trình chuyển hóa của thận.

Các nghiên cứu cho thấy những người duy trì thói quen ăn quả mọng trong thời gian dài thường có các chỉ số viêm trong máu giảm xuống, tốc độ tăng protein niệu cũng chậm hơn, cho thấy nhóm thực phẩm này có tác dụng bảo vệ thận ở một mức độ nhất định. So với các loại trái cây nhiều đường như vải hay nho, ưu điểm của quả mọng là vừa cung cấp chất chống oxy hóa, vừa không làm tăng đáng kể đường huyết hay gánh nặng chuyển hóa cho thận. Vì vậy, đây được xem là lựa chọn trái cây đáng khuyến nghị trong chế độ ăn của người bệnh thận.

Tinh bột phức tạp

Nhóm cuối cùng là các loại carbohydrate phức hợp như khoai lang, yến mạch và kiều mạch. Những thực phẩm này giàu chất xơ và có chỉ số đường huyết (GI) thấp, giúp cung cấp năng lượng ổn định và lâu dài mà không làm đường huyết tăng đột ngột. Trong khi đó, người mắc bệnh thận thường đi kèm rối loạn chuyển hóa đường. Nếu tiêu thụ nhiều thực phẩm có GI cao, đường huyết sẽ dao động mạnh, từ đó làm tăng thêm gánh nặng cho thận.

Chất xơ trong khoai lang giúp cải thiện nhu động ruột, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố, từ đó giảm bớt tác động gián tiếp của tình trạng viêm có nguồn gốc từ đường ruột đối với thận. Bên cạnh hàm lượng chất xơ dồi dào, yến mạch và kiều mạch còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, góp phần duy trì mức mỡ máu ổn định, đồng thời mang lại lợi ích bảo vệ cho cả hệ mạch và thận.

Các số liệu nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân thận duy trì thói quen bổ sung carbohydrate phức tạp điều độ thường kiểm soát đường huyết ổn định hơn và các chỉ số lipid máu cũng được cải thiện rõ rệt. Đây là yếu tố rất quan trọng trong việc kiểm soát tiến triển của bệnh thận về lâu dài.

Lưu ý khác

Ngoài ra, người mắc bệnh thận cũng cần chú ý đến độ tươi của thực phẩm và cách chế biến trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Nên hạn chế các món nhiều muối, nhiều dầu mỡ hoặc thực phẩm bị hâm nóng nhiều lần, vì những yếu tố này đều có thể làm tăng gánh nặng cho thận. Khi chế biến rau củ và trái cây, nên ưu tiên các phương pháp nấu ở nhiệt độ thấp như hấp, luộc hoặc hầm để giữ lại tối đa dưỡng chất, đồng thời giảm áp lực chuyển hóa cho thận.