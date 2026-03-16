Người mắc bệnh gan ở tuổi trung niên nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh hồi phục

Bệnh gan nên ăn gì?

Rau xanh

Rau xanh chứa hàm lượng chất xơ cao giúp cơ thể giảm mức cholesterol trong máu và từ đó có lợi cho gan. Ngoài ra, rau xanh còn tốt cho việc giảm cân và ngăn ngừa một số bệnh ung thư nhờ mang lại cảm giác no nhanh, chứa ít calo và nhiều chất chống oxy hóa.

Tỏi

Tỏi là thực phẩm quan trọng trong nhiều chế độ ăn kiêng. Đối với người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), tỏi có thể mang lại tác động tích cực đến quá trình chuyển hóa, giúp giảm mỡ máu.

Cá

Các loại cá như cá hồi, cá mòi, cá ngừ... chứa nhiều axit béo omega-3 có lợi cho gan. Đây là nguồn cung cấp chất béo và protein lành mạnh cho cơ thể, đồng thời giúp cơ thể tránh tiêu thụ các chất béo không tốt từ thịt và gia cầm.

Quả óc chó

Quả óc chó cũng là một nguồn cung cấp axit béo omega - 3 dồi dào và tốt cho gan. Việc bổ sung quả óc chó hàng ngày bằng món salad hoặc một bữa ăn nhẹ có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc một số bệnh về gan.

Bơ

Quả bơ chứa nhiều chất béo lành mạnh như oleic acid, linoleic acid và palmitic acid... nên rất tốt đối với sức khỏe hệ tim mạch và gan. Bên cạnh đó, bơ cũng là thực phẩm quan trọng trong giúp giảm cân và làm đẹp da.

Sữa hạnh nhân hoặc sữa ít béo

Sữa hạnh nhân và sữa ít béo giúp bổ sung canxi hiệu quả. Điều này góp phần ngăn ngừa sự tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ, đồng thời làm giảm biến chứng loãng xương sớm do giảm hấp thu canxi.

Dầu ô liu

Dầu ô liu giúp bổ sung chất béo lành mạnh cho cơ thể, tạo cảm giác no và giảm men gan. Điều này, đặc biệt có lợi cho việc ngăn ngừa sự tiến triển của bệnh gan.

Hạt lanh và hạt chia

Hạt lanh và hạt chia là nguồn cung cấp axit béo omega - 3 thực vật hiệu quả. Đây là loại chất béo lành mạnh được khuyến nghị nên dùng ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) và cả người bệnh gan nhiễm mỡ vì nó có thể làm giảm lượng mỡ trong gan.

Cà phê

Uống một ly cà phê mỗi ngày có thể giúp bảo vệ gan và ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) hoặc làm chậm tiến triển xơ gan ở những người bệnh mắc NAFLD. Đồng thời, cà phê cũng góp phần giúp giảm men gan bất thường ở người mắc bệnh gan.

Bệnh gan kiêng ăn gì?

Thực phẩm nhiều dầu mỡ

Các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ như khoai tây chiên, gà rán, cá chiên, humburger... là các thực phẩm đứng đầu danh sách những loại thức ăn cần tránh ở người bệnh gan. Vì chúng chứa nhiều chất béo xấu và làm tăng gánh nặng chuyển hóa cholesterol cho gan, khiến cho bệnh gan nhiễm mỡ trở nên nghiêm trọng hơn.

Thực phẩm nhiều muối

Thực phẩm nhiều muối có thể làm tăng giữ nước trong cơ thể bạn và làm nặng thêm tình trạng phù, báng bụng hay "cổ trướng" ở người suy gan. Mặt khác, tiêu thụ quá nhiều muối cũng làm tăng nguy cơ mắc NAFLD.

Thực phẩm nhiều đường

Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ nên tránh ăn các thực phẩm chứa nhiều đường như ngũ cốc tinh chế, bánh ngọt, kem, nước trái cây, soda, đồ uống có đường... Vì chúng gây tăng nồng độ đường huyết và có thể dẫn đến sự tích tụ mỡ ở gan, làm nặng thêm tình trạng gan nhiễm mỡ.

Rượu bia

Rượu bia là một chất độc đối với gan và là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra các bệnh lý về gan như gan nhiễm mỡ, xơ gan. Do đó, người mắc bệnh gan nên hạn chế hoặc loại bỏ hoàn toàn rượu bia ra khỏi chế độ ăn uống.

Thịt đỏ

Ở người khỏe mạnh, các loại thịt đỏ như thịt dê, thịt bò, thịt cừu, thịt lợn... là nguồn cung cấp hàm lượng protein dồi dào. Tuy nhiên, ở người bị bệnh gan ăn một lượng nhỏ thịt đỏ có thể tốt nhưng nếu ăn quá mức sẽ gây tăng nồng độ cholesterol máu và làm nặng thêm tình trạng bệnh gan.

Nội tạng động vật

Nội tạng động vật bao gồm tim, gan, thận, dạ dày, ruột chứa nhiều cholesterol nên khi ăn thường xuyên sẽ làm tăng nồng độ chất béo trong máu buộc gan phải làm việc hết công suất. Điều này có thể làm cho bệnh gan nhiễm mỡ trở nên trầm trọng và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thừa cân béo phì, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch.

Đồ ăn nhanh

Đồ ăn nhanh thường chứa nhiều dầu mỡ, calo và các chất bảo quản không tốt cho sức khỏe. Chúng làm tăng gánh nặng thải lọc ở gan và ảnh hưởng xấu đến quá trình tiêu hóa nên không được khuyến nghị dùng ở người bệnh gan.

Đồ uống có ga

Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ nên tránh sử dụng các đồ uống có ga như pepsi, coca, xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao, dextrose, mật ong và cây thùa. Điều này sẽ làm gia tăng đáng kể sự tích tụ mỡ ở gan. Do đó, người bệnh nên sử dụng nước lọc để thay thế cho đồ uống có ga hoặc có đường.