Tự ý ngưng thuốc, một phụ nữ vừa nhập viện đã mất ý thức, ngưng tuần hoàn

Tin từ Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho một bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngay khi nhập viện. Đáng nói, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm là do tự ý ngưng thuốc tim mạch dù có tiền sử suy tim và rung nhĩ, đang điều trị bệnh tim mạch ngoại trú.

Bệnh nhân là bà H.T.V (35 tuổi), nhập viện trong tình trạng ngất. Được biết trước đó, người bệnh mệt mỏi, tức ngực khó thở. Theo khai thác bệnh sử, người bệnh có tiền sử suy tim và rung nhĩ, đang điều trị ngoại trú các bệnh mạn tính (tim mạch) tại bệnh viện.

Tuy nhiên, 3 ngày trước khi nhập viện, do mắc zona vùng cổ, người bệnh đã tự ý ngừng toàn bộ thuốc tim mạch và chỉ dùng thuốc điều trị zona mà không có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, thực hiện điện tim và phát hiện rối loạn nhịp tim, sau đó chuyển người bệnh vào khoa Nội Tim mạch để tiếp tục theo dõi, điều trị. Khoảng 2 giờ sau, người bệnh đột ngột mất ý thức, ngừng tuần hoàn.

Dù có tiền sử suy tim nhưng bệnh nhân tự ý ngưng thuốc tim mạch để uống thuốc điều trị zona, khiến sức khỏe suy sụp, vừa nhập viện đã ngưng tuần hoàn.

Trước tình huống nguy kịch, ê-kíp khoa Nội Tim mạch đã khẩn trương tiến hành sốc điện chuyển nhịp 3 lần. Sau 50 phút nỗ lực cấp cứu, tim người bệnh đã đập trở lại.

Tuy nhiên, do tình trạng người bệnh sốc nặng, tím tái toàn thân, suy đa tạng, vô niệu, rối loạn nhịp phức tạp nên người bệnh được chuyển khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tiếp tục điều trị theo phác đồ hồi sức chuyên sâu. Trong quá trình chuyển khoa, người bệnh xuất hiện rối loạn nhịp phức tạp, mạch chậm, nguy cơ ngừng tuần hoàn cao.

Tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, người bệnh được chẩn đoán sau cấp cứu ngừng tuần hoàn, theo dõi viêm cơ tim, phù phổi cấp, hạ kali máu/suy tim EF: 45%; rung nhĩ, zona vùng ngực phải, tiên lượng nặng.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành đặt catheter tĩnh mạch cảnh trong phải, đặt catheter động mạch quay P, catheter tĩnh mạch đùi P, lọc máu cấp cứu, chọc dẫn lưu khí màng phổi, duy trì thở máy, theo dõi huyết áp liên tục.

Đối với những người bệnh đang điều trị các bệnh mạn tính, tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Nhờ sự cấp cứu kịp thời, phác đồ điều trị chuyên sâu, nhân viên y tế túc trực theo dõi sát sao 24/24h, chỉ sau 1 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh tiến triển nhanh, chức năng tạng cải thiện. Người bệnh được dừng lọc máu, rút ống nội khí quản.

Đến ngày 13/3, người bệnh tỉnh táo, thở oxy kính SpO2 98%, được rút hết các catheter và dẫn lưu.

Để phòng ngừa các trường hợp nguy hiểm này, bác sĩ Thái Văn Tiệp, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 khuyến cáo: “Đối với những người bệnh đang điều trị các bệnh mạn tính, tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi có vấn đề bất thường về sức khỏe, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn điều trị phù hợp”.