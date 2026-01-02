Xe Toyota động cơ lai hybrid bị triệu hồi vì bu-lông biến tần

Toyota triệu hồi khẩn cấp hơn 55.000 xe Hybrid và xe điện tại Mỹ do lỗi bu-lông biến tần gây nguy cơ mất điện đột ngột và cháy nổ. Gã khổng lồ ngành xe Nhật Bản đang đối mặt với một thách thức lớn ngay trong những ngày cuối năm 2025. Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) công bố ngày 23/12/2025, Toyota đã chính thức phát lệnh triệu hồi 55.405 phương tiện do một lỗi lắp ráp nghiêm trọng.

Sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín về độ bền vốn có của hãng mà còn gây lo ngại trực tiếp đến an toàn của người dùng khi giải pháp khắc phục triệt để vẫn đang còn là một dấu hỏi lớn. Tâm điểm của đợt triệu hồi lần này nằm ở bộ biến tần (inverter), bộ phận mang tính sống còn có nhiệm vụ điều phối dòng điện giữa pin và motor điện.

Nguyên nhân được xác định là do một chiếc bu-lông bên trong bộ phận này đã không được siết chặt đúng quy chuẩn kỹ thuật trong quá trình sản xuất tại nhà máy. Sai sót tưởng chừng nhỏ bé này lại dẫn đến tình trạng tiếp xúc không hoàn toàn tại đầu nối biến tần, gây gián đoạn dòng điện nghiêm trọng. Hệ quả là xe có thể bị mất động năng đột ngột khi đang di chuyển trên đường hoặc tệ hơn là gây ra tình trạng quá nhiệt dẫn đến cháy nổ tại điểm tiếp xúc lỏng lẻo.

Mặc dù danh sách chi tiết các model cụ thể vẫn chưa được Toyota và NHTSA công bố chính thức, nhưng phân khúc bị ảnh hưởng đã được xác định là các dòng xe Hybrid và xe điện. Đây là những mẫu xe có giá trị từ 28.000 USD đến hơn 50.000 USD, vốn là phân khúc chủ lực của hãng tại thị trường Mỹ.

Các chuyên gia trong ngành dự báo những cái tên đình đám như Prius hay RAV4 Hybrid nhiều khả năng sẽ chiếm số lượng lớn trong đợt triệu hồi này. Việc thiếu vắng danh sách chi tiết ở thời điểm hiện tại đang khiến cộng đồng người dùng xe xanh tại Mỹ không khỏi lo lắng.

Điều đáng quan ngại nhất trong đợt triệu hồi này là Toyota hiện vẫn chưa đưa ra được giải pháp kỹ thuật cụ thể để xử lý lỗi lắp ráp bộ biến tần. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 55.000 chủ xe có thể phải tiếp tục vận hành phương tiện trong tình trạng bất an hoặc phải lưu kho xe tại đại lý một thời gian dài trước khi được sửa chữa miễn phí.

Tình trạng này được xem là là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực lấy lại vị thế dẫn đầu về độ tin cậy của Toyota sau một năm 2025 đầy sóng gió với hàng loạt sự cố liên quan đến phần mềm và hệ thống an toàn.