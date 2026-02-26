Toyota làm mới Yaris và Yaris Cross: nâng cấp tiện nghi, thêm hộp số sàn

Toyota vừa chính thức trình làng bản cập nhật mới cho bộ đôi Toyota Yaris và Toyota Yaris Cross tại Nhật Bản, tập trung nâng cấp tiện nghi nội thất và tinh chỉnh cấu hình vận hành thay vì thay đổi thiết kế tổng thể.

Về ngoại thất, hãng xe Nhật gần như giữ nguyên diện mạo đã định hình từ năm 2020, chỉ bổ sung các chi tiết sơn đen bóng tại gương chiếu hậu và ăng-ten vây cá mập nhằm tăng tính cá nhân hóa. Bảng màu cũng được làm mới với sắc vàng Mustard dành cho Yaris hatchback và màu Urban Lock trên Yaris Cross. Các gói phụ kiện từ GR Parts và Modellista tiếp tục được duy trì, cho phép khách hàng gia tăng chất thể thao hoặc cá tính theo nhu cầu.

Về nội thất, điểm nâng cấp đáng giá nhất nằm trong khoang lái khi màn hình giải trí trung tâm 10,5 inch được trang bị cho các phiên bản cao cấp, thay thế loại 7 inch trước đây. Những bản tiêu chuẩn cũng được nâng lên màn hình 8 inch, mang lại trải nghiệm hiển thị hiện đại hơn. Toyota đồng thời bổ sung phanh tay điện tử và bệ tỳ tay trung tâm cho bản hybrid, cải thiện đáng kể sự tiện dụng trong môi trường đô thị. Tại Nhật Bản, khách hàng còn có thêm tùy chọn ghế phụ chỉnh xoay và nghiêng, hướng tới nhóm người cao tuổi.

Đáng chú ý, phiên bản đặc biệt Yaris Z Urbano nay có thêm hộp số sàn 6 cấp, đi cùng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên và hệ dẫn động cầu trước. Đây được xem là lựa chọn dành cho những người yêu thích cảm giác lái thuần cơ khí nhưng chưa muốn bước lên GR Yaris hiệu năng cao. Bản Z Urbano còn tạo khác biệt bằng phong cách phối màu hai tông trẻ trung.

Ở chiều ngược lại, Toyota gây bất ngờ khi loại bỏ hệ thống Toyota Teammate Advanced Park – gói công nghệ từng tích hợp camera 360 độ và hỗ trợ đỗ xe nâng cao. Động thái này cho thấy hãng đang tái cân đối danh mục trang bị nhằm kiểm soát chi phí và giá bán trong bối cảnh thị trường ngày càng nhạy cảm về giá.

Tại Nhật Bản, Toyota Yaris và Yaris Cross tiếp tục duy trì cả động cơ xăng 1.0L, 1.5L lẫn hệ truyền động hybrid với tổng công suất 114 mã lực, đi kèm tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc E-Four. Dự kiến, xe sẽ được mở bán từ ngày 2/3 với giá khởi điểm của Yaris từ 1,69 triệu yên (~ 282 triệu đồng), trong khi Yaris Cross từ khoảng 2,12 triệu yên (~353 triệu đồng), tăng nhẹ so với trước do những nâng cấp về trang bị nội thất.