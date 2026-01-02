Ford triệu hồi hơn 272.000 vì có thể tự trôi khi dừng

Ford vừa công bố đợt triệu hồi quy mô lớn, liên quan đến 272.645 xe do một lỗi phần mềm có thể khiến hệ thống vào số P không được kích hoạt hoàn toàn. Sự cố này khiến xe có thể tự trôi dù đã chuyển sang chế độ P. Các mẫu xe bị ảnh hưởng gồm F-150 Lightning, Mustang Mach-E và Maverick Hybrid. Nguyên nhân được xác định là do dung sai quá chặt trong mô-đun đỗ xe tích hợp (Integrated Park Module - IPM).

Danh sách xe bị ảnh hưởng gồm 104.113 chiếc F-150 Lightning, 88.064 chiếc Mustang Mach-E và 80.468 chiếc Maverick Hybrid. Ford ước tính chỉ khoảng 1% số xe trong diện triệu hồi thực sự gặp lỗi, đồng thời cho biết hiện chưa ghi nhận bất kỳ tai nạn hay thương tích nào liên quan tới sự cố này.

Số xe điện F-150 Lightning bị ảnh hưởng lên đến 104.113 chiếc.

Những xe này được trang bị mô-đun IPM có khả năng không gài chốt hãm đỗ (parking pawl) đúng cách khi người lái chọn số P. Điều này đồng nghĩa với việc xe có thể tự lăn bánh ngoài ý muốn, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng về an toàn.

Theo Ford, vấn đề bắt nguồn từ hiện tượng kẹt giữa chốt hãm và thanh trượt trong IPM, do sự khác biệt về ma sát phát sinh từ quy trình sản xuất và dung sai vật liệu. Đây là vấn đề ngày càng phổ biến, không chỉ riêng với Ford mà còn với nhiều hãng sản xuất khác trong thời gian gần đây.

Lỗi có thể xảy ra không thường xuyên, nhưng khi xuất hiện, người lái có thể nhận thấy một số dấu hiệu cảnh báo như ký hiệu “P” không sáng trên bảng đồng hồ, đèn cảnh báo hình cờ lê hoặc thông báo lỗi hệ thống chuyển số.

Lượng xe Ford Mustang Mach-E bị ảnh hưởng là 88.064 chiếc.

Biện pháp khắc phục là bản cập nhật phần mềm miễn phí, được triển khai thông qua hình thức OTA hoặc cài đặt tại đại lý. Bản cập nhật tác động tới mô-đun Secondary On-Board Diagnostic Module C, cho phép hệ thống tự động giải phóng tình trạng kẹt cơ cấu đỗ xe khi lỗi xảy ra.

Trong năm nay, Ford đã vượt qua kỷ lục triệu hồi trước đó của chính hãng, tiến gần mốc 150 chiến dịch triệu hồi với tổng số xe lên đến hàng triệu chiếc. Với hai đợt triệu hồi mới nhất, tổng cộng hơn 280.000 xe, xe bán tải và SUV tiếp tục được bổ sung vào danh sách.

Phần lớn các trường hợp sẽ được khắc phục bằng cập nhật phần mềm, tuy nhiên khoảng 7.000 chủ xe sẽ phải đưa phương tiện tới đại lý để sửa chữa trực tiếp.