Honda Cub 82 biển 3 số huyền thoại được trả 150 triệu, chủ xe Hà Nội từ chối bán

Honda Super Cub 82 là dòng xe 70cc nổi tiếng tại Việt Nam cuối thập niên 1980, gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Xe sử dụng động cơ 4 thì làm mát bằng không khí, vận hành êm ái, ít hỏng vặt, từng được xem là tài sản giá trị lớn của nhiều gia đình. Đến nay, Cub 82 vẫn được giới sưu tầm ưa chuộng nhờ độ “zin”, tính biểu tượng và giá trị hoài niệm khó thay thế.

Mới đây, anh Du Toàn (Hà Nội) không giấu được sự tự hào khi săn mua được chiếc Cub 82-70cc đời 1989 biển số 29-999.M9 với nước sơn xanh đậm, bộ tem dọc “dưa” đặc trưng nguyên bản 100%.

“Xe này từ thời ngày xưa lắm rồi. Thời mà một cái xe đổi được mấy mảnh đất quê. Ở phố Hà Nội cũng đổi được một mảnh đất. Các cụ ngày đó chơi cũng oách lắm chứ không đơn giản đâu”, anh Du Toàn chia sẻ.

Săn đón, thuyết phục chủ cũ 5-6 năm mới mua được

Theo anh Du Toàn, chiếc Cub này anh phải theo đuổi suốt 5-6 năm trời, thuyết phục mãi chủ cũ mới chịu nhượng lại. Chủ xe trước đây là một cán bộ cao cấp từ nhiều năm trước.

Chiếc Cub 82-70cc đời 1989 với nước sơn xanh đậm, bộ tem dọc “dưa” đặc trưng nguyên bản 100%. Ảnh: NVCC.

Điểm đặc biệt khiến chiếc xe trở nên quý giá hơn là biển số cổ 3 số 29-999.M9, dạng biển cực hiếm còn tồn tại đến nay. Theo lời chủ xe, biển vẫn còn nguyên trên hệ thống quản lý, hồ sơ gốc một chủ từ đầu đến giờ, chưa từng sang tên qua nhiều đời.

“Không phải ngẫu nhiên mà có được chiếc biển 29-999.M9 này đâu. Đọc hồ sơ là biết ngày trước chủ như thế nào mới có điều kiện sở hữu biển đó. Ngày xưa biển số còn chẳng ai để ý, nhưng thực ra các cụ "chơi" ghê lắm”, anh nói.

Trong giới chơi xe Hà Nội, biển 3 số nguyên bản đi cùng xe Cub cổ được xem là “huyền thoại”. Không chỉ hiếm, đó còn là dấu ấn của một giai đoạn mà xe máy là tài sản lớn, thể hiện vị thế xã hội.

Chiếc xe trở nên quý giá hơn là biển số cổ 3 số, dạng biển cực hiếm còn tồn tại đến nay. Ảnh: NVCC.

Đáng giá hơn, biển 3 số 9 (biển tam hoa 9) cũng là biển số đẹp, biển phong thủy được ưa chuộng. Biển số 3 số 9 (999) trong quan niệm Á Đông tượng trưng cho sự trường cửu, bền vững và vị thế cao nhất, bởi số 9 gắn với ý nghĩa “cửu”, lâu dài, vĩnh viễn. Khi xuất hiện dưới dạng tam hoa 999, con số này được xem là biểu tượng của đẳng cấp và quyền uy. Với xe cổ, đặc biệt là những mẫu còn hồ sơ gốc nguyên bản, biển 3 số 9 càng làm tăng giá trị sưu tầm theo thời gian.

Vẻ đẹp nguyên bản hiếm gặp

Chiếc Cub 82-70cc đời 1989 này thuộc đời tem dọc “dưa”, đặc trưng với bộ tem sọc đỏ - đen chạy dọc thân xe. Phần đầu xe là cụm đèn pha vuông, xi-nhan màu hổ phách, gương cao kiểu cổ điển. Đèn hậu Stanley còn rõ chữ, pô mạ chrome sáng bóng, vành nan hoa đều tăm tắp.

Khối động cơ 70cc làm mát bằng không khí, “trái tim” làm nên danh tiếng Super Cub vẫn giữ được vẻ nguyên bản, không dấu hiệu độ chế. Nước sơn còn đều màu, các chi tiết ốc vít, chân chống, để chân… đồng bộ.

Anh Du Toàn cho biết chính vì mang biển số đặc biệt nên từ nhiều năm trước chủ xe đã sử dụng rất giữ gìn. Nhờ đó, chiếc Cub đến nay vẫn “zin mộc chất”, đúng tinh thần xe Nhật nội địa cuối thập niên 80.

Chiếc Cub 82-70cc đời 1989 này thuộc đời tem dọc “dưa”, đặc trưng với bộ tem sọc đỏ - đen chạy dọc thân xe. Ảnh: NVCC.

Theo tiết lộ của chủ nhân hiện tại, đã có nhiều người trả giá từ 100 đến 150 triệu đồng nhưng anh đều từ chối.

“Anh sưu tầm chứ không bán. Nếu có nhường lại cho anh em thực sự đam mê thì phải trên 200 triệu đồng mới tính”, anh Du Toàn khẳng định.

Trong bối cảnh nhiều mẫu xe hiện đại mất giá theo thời gian, những chiếc Cub cổ biển 3 số nguyên bản như thế này lại ngày càng tăng giá do độ hiếm và yếu tố hoài niệm. Đặc biệt, nhóm khách hàng quan tâm thường là người lớn tuổi, cán bộ, doanh nhân muốn tìm lại ký ức một thời.