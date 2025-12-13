Ford triệu hồi dòng xe Territory vì lỗi mối hàn

Tổng cộng có 816 chiếc Territory sản xuất cuối 2022 đầu 2023. Lỗi mối hàn giá đỡ trụ lái có thể khiến xe mất kiểm soát. Cụ thể, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Ford Việt Nam vừa chính thức phát đi thông báo về chương trình triệu hồi an toàn đối với dòng xe Ford Territory. Nguyên nhân được xác định là do lỗi kỹ thuật tại mối hàn giữa giá đỡ trụ lái và khung xương táp lô, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn nghiêm trọng cho người điều khiển.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, đợt triệu hồi mang mã số 25S80 của Tập đoàn Ford Motor tập trung vào vấn đề kỹ thuật nằm sâu bên trong kết cấu xe. Cụ thể, trên các xe bị ảnh hưởng, mối hàn giữa giá đỡ trụ lái và khung xương táp lô trong quá trình sản xuất linh kiện đã không đạt chuẩn xác.

Hệ quả của lỗi kỹ thuật này là giá đỡ trụ lái có khả năng bị tách rời khỏi khung xương táp lô trong quá trình vận hành. Khi hiện tượng này xảy ra, người lái sẽ gặp khó khăn lớn trong việc điều khiển xe, thậm chí trong một số trường hợp xấu nhất, tài xế có thể mất hoàn toàn khả năng kiểm soát phương tiện, gây nguy hiểm cho cả người ngồi trên xe và người tham gia giao thông xung quanh.

Tổng cộng có 816 chiếc Territory sản xuất cuối 2022 đầu 2023 bị triệu hồi.

Đợt triệu hồi này áp dụng cho 816 chiếc Ford Territory được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 5/12/2022 đến ngày 30/1/2023. Đây là các xe do Công ty TNHH Ford Việt Nam sản xuất và phân phối ra thị trường. Chương trình triệu hồi đã bắt đầu được triển khai từ ngày 21/11/2025 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 15/09/2030.

Về quy trình xử lý, khi khách hàng mang xe tới đại lý, kỹ thuật viên sẽ tiến hành kiểm tra mối hàn và khe hở giữa giá đỡ trụ lái và khung xương táp lô theo quy trình chuẩn. Nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật, xe sẽ không cần can thiệp gì thêm.

Tuy nhiên, nếu mối hàn không đạt chuẩn, đại lý sẽ sử dụng mẫu thẻ chuyên dụng để xác định vị trí, sau đó khoan hai lỗ mới trên giá đỡ trụ lái để lắp bổ sung bu lông và đai ốc, siết chặt theo đúng lực mô-men xoắn quy định nhằm gia cố sự chắc chắn.

Thời gian dự kiến cho việc kiểm tra và sửa chữa hoàn thiện có thể lên tới 10 giờ cho mỗi xe. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc kiểm tra, nhân công và vật tư thay thế đều được Ford Việt Nam và các đại lý ủy quyền chi trả miễn phí 100%.