Hơn 320.000 xe Jeep hybrid bị triệu hồi vì lỗi pin điện cao áp

Hãng xe Jeep vừa thông báo một đợt triệu hồi quy mô lớn, ảnh hưởng đến 320.697 xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid) tại thị trường Mỹ sau khi phát hiện nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Các mẫu xe nằm trong diện bị ảnh hưởng bao gồm Jeep Wrangler 4xe sản xuất từ năm 2020 đến 2025 và Jeep Grand Cherokee 4xe từ đời 2022 đến 2026.

Trước lo ngại về rủi ro an toàn, hãng mẹ FCA US LLC đã đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ, yêu cầu các chủ xe tạm thời không sạc pin và cần đỗ xe cách xa nhà cửa, công trình hoặc các phương tiện khác cho đến khi có biện pháp khắc phục chính thức.

Hiện đã cho thấy 19 vụ cháy xe có liên quan trực tiếp đến hệ thống pin điện áp cao.

Theo thông báo từ FCA, một cuộc rà soát nội bộ đã cho thấy 19 vụ cháy xe có liên quan trực tiếp đến hệ thống pin điện áp cao, xảy ra trên cả hai dòng xe. Dù chưa ghi nhận bất kỳ thương vong nào, hãng vẫn quyết định chủ động triệu hồi để ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn.

Đại diện Jeep cho biết nguy cơ cháy sẽ giảm đáng kể khi pin đã được xả hết, tuy nhiên giải pháp kỹ thuật chính thức vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Cả hai mẫu xe này đều là các sản phẩm chủ lực trong chiến lược điện hóa của Jeep, sử dụng hệ thống hybrid gồm động cơ xăng 2.0L tăng áp và mô-tơ điện, cho tổng công suất 375 mã lực và được trang bị pin 17,3 kWh.

Jeep Grand Cherokee 4xe từ đời 2022 đến 2026.

Đây không phải là lần đầu tiên dòng xe 4xe của Jeep bị triệu hồi vì lỗi liên quan đến hệ thống sạc. Vào cuối năm 2023, Stellantis (tập đoàn mẹ của Jeep) đã từng triệu hồi khoảng 32.000 xe Wrangler 4xe đời 2021–2024 sau khi ghi nhận 8 vụ cháy xe xảy ra trong lúc đang cắm sạc.

Ở thời điểm đó, Jeep cũng đưa ra khuyến cáo tương tự là ngừng sạc, đỗ xe xa công trình và sau đó đã triển khai một bản cập nhật phần mềm (software flash) để khắc phục lỗi. Một số trường hợp xe bị lỗi nặng đã được thay thế pin mới.

Đợt triệu hồi lần này không chỉ giới hạn ở Mỹ. Jeep xác nhận nó còn ảnh hưởng đến 20.753 xe tại Canada, 2.653 xe tại Mexico và 32.238 xe ở các thị trường khác. Hãng thừa nhận các hệ thống điện - xăng kết hợp "làm tăng độ phức tạp kỹ thuật và yêu cầu kiểm soát an toàn nghiêm ngặt hơn".

Jeep Wrangler 4xe sản xuất từ năm 2020 đến 2025.

Wrangler 4xe và Grand Cherokee 4xe là hai mẫu xe quan trọng, kết hợp khả năng offroad đặc trưng với công nghệ hybrid. Jeep cho biết đây là bước đi cần thiết nhằm bảo đảm an toàn khi hãng đẩy mạnh chiến lược điện hóa toàn cầu.

Sau khi giải pháp sửa lỗi được phê duyệt, khách hàng sẽ được thông báo để đặt lịch kiểm tra và sửa chữa miễn phí tại các đại lý chính hãng.