CFMoto Papio Racer 2026 ra mắt: Nhỏ nhưng có võ, trang bị vượt tầm giá

Hướng tới một mẫu xe đường phố mang phong cách thể thao, Papio Racer 2026 sở hữu bộ quây full fairing hoàn chỉnh, tích hợp kính chắn gió và cánh gió khí động học. Thiết kế này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn cải thiện độ ổn định ở dải tốc độ cao so với cấu hình half fairing trước đây. Tổng thể xe gọn gàng, tỷ lệ thân xe hài hòa, nhấn mạnh yếu tố thể thao nhưng vẫn giữ được sự thân thiện đặc trưng của dòng Papio.

Trái tim của Papio Racer là khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 126 cc, làm mát bằng không khí và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử EFI. Động cơ sản sinh công suất 9,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 8,3 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp truyền động xích cho phép người lái kiểm soát dải vòng tua chính xác hơn.

Hệ thống khung gầm được thiết lập theo hướng cân bằng giữa thể thao và dễ điều khiển. Phía trước là phuộc upside-down gia tăng độ cứng vững khi vào cua, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc đơn monoshock có thể điều chỉnh preload, giúp người dùng tinh chỉnh theo trọng lượng hoặc phong cách vận hành. Bộ mâm 12 inch trước sau đi kèm lốp 120/70 và 130/70 mang lại độ bám đường ổn định trong điều kiện đô thị.

Trang bị an toàn trên xe gồm phanh đĩa thủy lực đơn 210 mm phía trước và 190 mm phía sau, tích hợp ABS hai kênh tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát lực kéo (traction control) góp phần nâng cao độ an toàn khi tăng tốc trên bề mặt trơn trượt, cho thấy định hướng trang bị vượt tầm giá của mẫu xe này.

Xe được trang bị cụm đồng hồ kết hợp analog và màn hình kỹ thuật số, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành cần thiết. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng LED giúp tăng khả năng nhận diện và tiết kiệm năng lượng. Xe cũng được tích hợp cổng sạc USB, đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển.

Với khối lượng chỉ 114 kg, chiều cao yên 760 mm và bình xăng dung tích 7 lít, Papio Racer mang lại tư thế lái thân thiện, dễ chống chân và linh hoạt trong phố đông. Đây là cấu hình phù hợp cho người mới làm quen xe côn tay hoặc những tay lái tìm kiếm một mẫu xe giải trí cỡ nhỏ nhưng vẫn đậm chất sportbike.

Tại Malaysia, CFMoto Papio Racer 2026 được bán với mức giá 8888 ringgit - khoảng 60 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.