Ra mắt Nissan Gravite, MPV 7 chỗ giá từ 161 triệu đồng

Gravite được phát triển trên nền tảng CMF-A+ dùng chung với Renault Triber. Tuy nhiên, Nissan đã tái thiết kế đáng kể phần ngoại thất nhằm tạo dấu ấn riêng. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong cỡ lớn, cản trước tạo hình góc cạnh cùng các chi tiết hình chữ C đặc trưng. Dải đèn LED ban ngày được làm mới để đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế hiện tại của hãng xe Nhật. Ở phía sau, dòng chữ “Gravite” dập nổi trên cửa cốp và cản sau hầm hố hơn giúp tổng thể mang hơi hướng lai crossover rõ nét.

Dù sở hữu kích thước nhỏ gọn, Gravite vẫn gây chú ý khi được bố trí ba hàng ghế tiêu chuẩn, hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện thực dụng, linh hoạt nhưng có chi phí sở hữu thấp.

Xe có chiều dài tổng thể dao động quanh mức 3.987–3.991 mm, chiều dài cơ sở 2.636 mm và khoảng sáng gầm 182 mm. Thông số này khiến Gravite có chiều dài tương đương các mẫu SUV đô thị hạng A như Toyota Raize hay Kia Sonet, nhưng trục cơ sở lại tiệm cận nhóm SUV hạng B như Hyundai Creta. Nhờ vậy, không gian nội thất được tối ưu đáng kể. Hàng ghế thứ ba có thể tháo rời hoàn toàn, cho phép mở rộng dung tích khoang hành lý lên tới 625 lít khi cần chở nhiều đồ.

Bên trong khoang lái, Gravite kế thừa phần lớn bố cục từ Triber với màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch trên các bản cao. Tùy phiên bản, xe được bổ sung hệ thống âm thanh JBL, camera hành trình kép, sạc không dây, máy lọc không khí, đèn viền nội thất, ga tự động, cảm biến đỗ xe trước/sau và gạt mưa tự động. Trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm 6 túi khí, cân bằng điện tử ESP, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống phanh ABS/EBD.

Cung cấp sức mạnh cho Nissan Gravite là động cơ xăng 1.0L, 3 xi-lanh hút khí tự nhiên, cho công suất 71 mã lực và mô-men xoắn 96 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động EZ-Shift (AMT). Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khoảng 5,1 lít/100 km tùy phiên bản.

Tại Ấn Độ, Nissan Gravite có giá khởi điểm từ 565.000 rupee (khoảng 161 triệu đồng), trong khi bản cao nhất Tekna Launch Edition với trang bị đầy đủ cũng chỉ ở mức dưới 900.000 rupee, trở thành một trong những mẫu xe 7 chỗ có giá dễ tiếp cận nhất phân khúc.