Ford Mustang Mach E bị triệu hồi tại việt Nam vì lỗi phần mềm

Ford Việt Nam triệu hồi 22 chiếc Mustang Mach-E do lỗi phần mềm cửa và đèn LED. Toàn bộ xe vẫn đang nằm trong kho và sẽ được khắc phục triệt để trước khi bàn giao tới tay khách hàng. Cụ thể, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa công bố đợt triệu hồi liên quan đến 22 chiếc xe điện Ford Mustang Mach-E.

Điểm đáng lưu ý nhất của đợt triệu hồi này là toàn bộ số xe bị ảnh hưởng hiện vẫn đang nằm trong kho của Ford Việt Nam, chưa có chiếc nào được bán ra thị trường, do đó khách hàng và đại lý không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Lần triệu hồi này bao gồm hai lỗi kỹ thuật riêng biệt. Lỗi thứ nhất ảnh hưởng đến 18 xe, liên quan đến phần mềm điều khiển khiến ắc quy 12V có thể bị sụt áp đột ngột. Tình trạng này dẫn đến nguy cơ cửa xe tự động khóa ngoài ý muốn, có thể khiến người dùng bị kẹt bên ngoài hoặc không thể thoát ra từ bên trong. Ford sẽ tiến hành cập nhật phần mềm miễn phí để xử lý triệt để vấn đề này.

Lỗi thứ hai được ghi nhận trên 4 chiếc xe còn lại, liên quan đến mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng LED không đạt chuẩn an toàn. Sự cố này làm tê liệt hoạt động của đèn pha, đèn xi-nhan, gây nguy hiểm khi lái xe vào ban đêm. Với nhóm xe này, hãng sẽ thay thế mô-đun điều khiển mới và căn chỉnh lại hệ thống camera 360 độ.

Ford Mustang Mach-E là mẫu SUV thuần điện hiệu suất cao đầu tiên của hãng xe Mỹ tại Việt Nam, ra mắt tháng 8/2025 với giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Việc hãng chủ động phát hiện và khắc phục lỗi ngay trước khi xe lăn bánh cho thấy quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đối với dòng sản phẩm chiến lược này.