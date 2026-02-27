Xe tải điện VinFast EC Van có cửa lùa bên hông xuất hiện tại Việt Nam

Lô xe VinFast EC Van với cửa lùa bên hông đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, theo chia sẻ từ tư vấn bán hàng, giá "nhỉnh" hơn 10 triệu đồng so với bản cũ. Theo chia sẻ từ nhân viên bán hàng, những chiếc VinFast EC Van cửa lùa đầu tiên đã chính thức có mặt tại đây. Giá bán cao hơn phiên bản hiện tại là 10 triệu đồng (bản tiêu chuẩn giá 285 triệu đồng và bản cao hơn giá 305 triệu đồng, được trang bị thêm điều hòa).

VinFast EC Van có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 3.767 x 1.680 x 1.790 mm và trục cơ sở 2.520 mm. So với VF 3, mẫu xe này dài hơn 577 mm, rộng hơn 1 mm, thấp hơn 168 mm, đồng thời sở hữu trục cơ sở dài hơn 445 mm. Khoang chở hàng phía sau có dung tích 2.600 lít, đáp ứng tải trọng tối đa 600 kg.

Xe sử dụng mâm sắt 14 inch, đi kèm lốp kích thước 175/80R14.

Cụm đèn chiếu sáng phía trước của xe sử dụng bóng halogen, không được trang bị đèn sương mù nhưng có sẵn hai vị trí chờ để người dùng lắp thêm. Gương chiếu hậu chỉnh cơ. Cụm đèn hậu dạng ba tầng đặt dọc, tiếp tục dùng bóng halogen. Cổng sạc điện bố trí phía sau bên phụ. Xe sử dụng mâm sắt 14 inch, đi kèm lốp kích thước 175/80R14.

Khoang nội thất của xe được thiết kế tối giản, với màn hình hiển thị đặt sau vô lăng và phanh tay cơ. Vô lăng hai chấu không tích hợp phím chức năng. Khu vực trung tâm bố trí hệ thống radio cùng cụm điều hòa chỉnh cơ với ba núm xoay, sử dụng chìa khóa cơ. Cụm điều khiển kính chỉnh điện đặt bên dưới đầu radio. Khoang lái có hai chỗ ngồi, ghế bọc nỉ.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ điện cho công suất tối đa 40 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm, tốc độ tối đa 75km/h. Pin dung lượng 17 kWh cho tầm hoạt động khoảng 150km mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 19,4kW, sạc từ 10 - 70% trong 42 phút, đồng thời có tùy chọn bộ sạc di động 3 kW để sạc tại nhà.

Trước đó, khoảng đầu năm nay, các tư vấn bán hàng đã thông tin về việc VinFast EC Van với cửa lùa bên hông sẽ sớm được bổ sung, mức giá tạm tính khoảng 325 triệu đồng. Tuy nhiên, những thông tin trên hiện vẫn chưa được VinFast xác nhận chính thức.

Trang bị cửa lùa từng là mong muốn của không ít người dùng EC Van. Thiết kế này giúp việc bốc xếp hàng hóa thuận tiện hơn so với chỉ sử dụng cửa hậu. Trong phân khúc xe van chở hàng, Suzuki Eeco Van hiện cũng đã được trang bị cửa lùa, với mức giá khoảng 310 triệu đồng.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của mẫu xe này chỉ để phục vụ trong nội đô, quãng đường di chuyển mỗi ngày không quá dài và có điều kiện sạc thuận tiện tại nhà hoặc điểm kinh doanh. Đối với nhu cầu vận tải đường dài hoặc chở tải nặng liên tục, các dòng xe tải lớn hơn hoặc xe động cơ đốt trong vẫn có lợi thế nhất định về phạm vi hoạt động.