Ford triệu hồi xe khách điện E-transit vì lỗi có thể mất truyền động

Vừa qua, Ford đối mặt với 145 đợt triệu hồi tại Mỹ trong năm 2025, ảnh hưởng đến E-Transit và nhiều mẫu xe hot. Tại Việt Nam, Ranger, Everest và Territory cũng liên tiếp ghi nhận các thông tin liên quan. Năm 2025 đang trở thành một cột mốc không mấy vui vẻ đối với hãng xe Mỹ khi Ford liên tục ghi nhận số lượng các đợt triệu hồi kỷ lục.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ford đã thực hiện tới 145 đợt triệu hồi chỉ riêng tại thị trường Mỹ và con số này dự kiến vẫn chưa dừng lại. Những sự cố kỹ thuật gần đây nhất không chỉ ảnh hưởng đến các dòng xe điện thương mại mà còn lan rộng sang các mẫu xe phổ thông, đặt ra thách thức lớn về uy tín chất lượng của hãng xe danh tiếng này.

Nguy cơ mất truyền động trên dòng xe E-Transit.

Tâm điểm của đợt triệu hồi lớn nhất vừa được công bố liên quan đến 32.160 chiếc Ford E-Transit được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025. Đây là dòng xe thương mại chạy điện chủ lực của hãng, nhưng hiện đang gặp phải một vấn đề kỹ thuật đáng lo ngại nằm ở bộ phận trục sau. Theo các báo cáo kỹ thuật, trục sau bên trái của xe có thể không được lắp đặt đúng cách vào khối truyền động chính. Sự sai lệch này dẫn đến tình trạng mài mòn sớm tại các rãnh ăn khớp trong quá trình vận hành.

Ford E-Transit được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025 bị triệu hồi hơn 32.000 xe.

Hệ quả của lỗi kỹ thuật này là chiếc xe có thể đột ngột mất lực truyền động ngay khi đang di chuyển, gây nguy hiểm trực tiếp cho người lái và các phương tiện xung quanh. Nghiêm trọng hơn, xe còn có nguy cơ tự lăn bánh mặc dù đã được chuyển sang chế độ đỗ, tạo ra rủi ro an toàn rất lớn. Ford đã phát hiện ra vấn đề này sau khi thực hiện quy trình phân tích độ bền trên một chiếc E-Transit 2025 và ghi nhận dấu hiệu rò rỉ tại phớt trục sau. Nguyên nhân gốc rễ được xác định là do lực lắp và lực kiểm tra giữ trục không đủ tiêu chuẩn để cố định trục vào đúng vị trí.

Mặc dù hãng cho biết hiện mới chỉ ghi nhận 4 đơn khiếu nại bảo hành và chưa có báo cáo tai nạn nào liên quan, nhưng ước tính có khoảng 5% số lượng xe trong diện ảnh hưởng có thể gặp lỗi này. Điều đáng nói là hiện tại Ford vẫn chưa có giải pháp sửa chữa ngay lập tức. Các chủ xe sẽ nhận được thông báo về tình trạng xe, nhưng thời điểm khắc phục dự kiến phải chờ đến tháng 3/2026.

Bên cạnh vấn đề phức tạp của E-Transit, Ford cũng đồng thời phát đi thông báo triệu hồi đối với 780 chiếc Escape và Lincoln Corsair đời 2025-2026. Nguyên nhân xuất phát từ một lỗi có vẻ đơn giản nhưng lại cực kỳ nhạy cảm về an toàn: bộ cuộn dây đai an toàn phía sau có khả năng không được siết chặt đúng cách. Sự cố này bắt nguồn từ quy trình sửa chữa không hoàn chỉnh tại các điểm lắp ráp ngoài dây chuyền chính tại nhà máy Louisville Assembly Plant.

Vấn đề được đưa ra ánh sáng sau khi các công nhân tại nhà máy báo cáo về việc dây đai hoạt động không trơn tru hoặc phát ra tiếng kêu lạ khi kéo ra, cuộn vào. Kết quả kiểm tra cho thấy bu lông cố định cuộn đai phía sau bên phải đã không được siết đủ lực theo tiêu chuẩn kỹ thuật. May mắn là việc khắc phục lỗi này đơn giản hơn nhiều so với dòng E-Transit.

Các đại lý ủy quyền sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ bu lông cố định và thực hiện siết chặt hoặc thay thế nếu cần thiết. Chủ sở hữu của những chiếc xe bị ảnh hưởng sẽ nhận được hướng dẫn cụ thể từ Ford ngay trong tuần này.

Không chỉ tại Mỹ, thị trường Việt Nam cũng chứng kiến một năm đầy biến động với các dòng xe Ford khi hãng đã thông báo tới 6 đợt triệu hồi khác nhau kể từ đầu năm 2025 đến nay. Mở đầu là vào tháng 1, khoảng 4.142 chiếc Explorer đã phải quay lại xưởng để kiểm tra ốp trụ A.

Ford Explorer lại tiếp tục cần cập nhật phần mềm IPMB và căn chỉnh Camera 360 độ.

Tiếp đó vào tháng 4, hãng tiếp tục triệu hồi 6 chiếc Territory để cập nhật phần mềm mô đun điều khiển động cơ. Đến tháng 5, dòng xe Explorer lại tiếp tục cần cập nhật phần mềm IPMB và căn chỉnh Camera 360 độ để đảm bảo khả năng quan sát an toàn.

Đợt triệu hồi quy mô lớn nhất tại Việt Nam diễn ra vào tháng 9/2025, ảnh hưởng tới hơn 21.000 xe bao gồm hai dòng xe "vua doanh số" là Ranger và Everest. Nguyên nhân được xác định là do phần mềm điều khiển màn hình camera sau cần được cập nhật để hoạt động ổn định.

Cũng trong cùng tháng 9, có thêm 816 chiếc Ford Territory phải triệu hồi để kiểm tra giá đỡ trụ lái, một bộ phận quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác lái và an toàn vận hành. Gần đây nhất vào tháng 10/2025, dòng xe điện hiệu năng cao Mustang Mach-E cũng ghi nhận 13 chiếc phải thay thế Mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng LED.

Chuỗi sự kiện triệu hồi liên tiếp từ Mỹ đến Việt Nam cho thấy Ford đang nỗ lực kiểm soát chất lượng và minh bạch hóa các lỗi kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho người dùng. Tuy nhiên, tần suất dày đặc của các thông báo này cũng là lời nhắc nhở các chủ xe Ford cần thường xuyên theo dõi tin tức và chủ động liên hệ với đại lý để kiểm tra phương tiện của mình, đảm bảo chiếc xe luôn trong trạng thái vận hành tốt nhất.