Triệu hồi hơn 7.500 xe Lexus và Toyota để cập nhật lỗi màn hình

Toyota Việt Nam cho biết bắt đầu triệu hồi nhiều mẫu xe chủ lực để cập nhật phần mềm điều khiển đồng hồ táp lô. Trong đợt này, Corolla Altis và Corolla Cross là hai mẫu xe có số lượng triệu hồi lớn nhất. Xe triệu hồi có trang bị đồng hồ táp lô với màn hình 12,3 inch hiển thị nhiều thông tin khác nhau, như đèn và chỉ thị cảnh báo, đồng hồ đo.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, màn hình hiển thị có thể không sáng sau khi bật khóa điện. Tình trạng này khiến người lái lơ là các thông tin cần thiết, như đồng hồ tốc độ và các cảnh báo, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Màn hình trên xe Toyota bị không sáng sau khi bật khóa điện.

Các xe bị ảnh hưởng bao gồm: 334 xe Alphard, 538 xe Corolla Altis, 6.623 xe Corolla Cross, 71 xe Lexus LM, cùng các xe Camry, LS 500... Số xe này được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Dựa vào kết quả kiểm tra, xe sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hộp số. Thời gian kiểm tra và sửa chữa, cập nhật dự kiến khoảng 2 - 3 giờ/xe.

Người dùng có xe trong diện ảnh hưởng có thể tự kiểm tra số VIN của xe trên trang thông tin của hãng và đồng thời sẽ nhận được thông báo từ Toyota và Lexus để mời mang xe đến kiểm tra.