Gixxer 250 2026 ra mắt: Lột xác diện mạo, giá mềm

Việc trình làng Gixxer 250 phiên bản 2026 là một bước đi nhằm khẳng định vị thế của Suzuki trong bối cảnh phân khúc naked bike 250cc tại Nhật Bản ngày càng cạnh tranh. Mẫu xe mới được tinh chỉnh nhằm hoàn thiện sản phẩm thay vì thay đổi cấu trúc nền tảng. Đây là bước đi quen thuộc nhưng hiệu quả của hãng xe Hamamatsu: giữ vững giá trị cốt lõi về vận hành, đồng thời làm mới diện mạo để duy trì sức hút thị trường.

Về tổng thể, Gixxer 250 2026 vẫn trung thành với triết lý thiết kế street-naked thể thao, gọn gàng nhưng giàu cơ bắp. Bình xăng dung tích lớn với các mảng khối nổi rõ tạo cảm giác chiếc xe có thể hình vượt trội so với các xe trong phân khúc. Bên cạnh đó, hãng xe Nhật cũng bổ sung nhiều màu sắc mới nhằm đáp ứng những sở thích đa dạng của khách hàng ở phân khúc này.

Về sức mạnh, xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 249cc, trục cam đôi DOHC, làm mát bằng dầu - công nghệ đặc trưng mà Suzuki tối ưu để đạt sự cân bằng giữa hiệu suất và độ bền. Khối động cơ này cho phản hồi ga nhạy ở dải tua thấp và trung bình, mô-men xoắn đến sớm, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị đông đúc nhưng vẫn đủ nội lực cho những hành trình đường trường. Hộp số 6 cấp được tinh chỉnh cho cảm giác chuyển số mượt và chính xác, góp phần hoàn thiện trải nghiệm lái mang tính thể thao nhưng không quá “gắt” đối với người mới.

Ở góc độ sử dụng thực tế, Gixxer 250 duy trì lợi thế lớn về tính thân thiện. Tư thế ngồi thẳng, ghi-đông cao vừa phải và yên xe được thiết kế cân đối giúp người lái ít bị dồn trọng lực lên cổ tay - một yếu tố quan trọng đối với những chuyến đi dài. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng trong phân khúc 250cc cũng là một trong những lý do khiến mẫu xe này được đánh giá cao về tính kinh tế vận hành.

Tại thị trường Nhật Bản, Gixxer 250 2026 được bán ra mới mức giá 492.800 yên - khoảng 82,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.