Siêu xe Lamborghini Revuelto bị triệu hồi vì lỗi phần mềm

Lamborghini Revuelto bị triệu hồi tại Mỹ do lỗi phần mềm khiến camera lùi có thể không hiển thị khi chuyển số nhanh, ảnh hưởng đến tiêu chuẩn an toàn quan sát phía sau. Lamborghini Revuelto vừa bị triệu hồi tại Mỹ sau khi phát hiện lỗi phần mềm hiếm gặp có thể khiến camera lùi không hiển thị hình ảnh trong một số tình huống nhất định.

Sự cố ảnh hưởng đến một số xe đời 2024 - 2025 và liên quan trực tiếp đến tiêu chuẩn an toàn quan sát phía sau theo quy định liên bang. Theo thông báo từ Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), có tổng cộng 7 chiếc Lamborghini Revuelto nằm trong diện triệu hồi. Vấn đề phát sinh khi người lái chuyển cần số sang chế độ lùi trong vòng khoảng 1 giây sau khi bật hoặc tắt động cơ.

Lamborghini Revuelto là mẫu siêu xe PHEV thay thế siêu xe Aventador.

Trong trường hợp này, bộ điều khiển trung tâm có thể không kích hoạt logic hiển thị camera lùi, dẫn đến việc màn hình trung tâm không hiển thị hình ảnh phía sau. Điều này khiến xe không đáp ứng yêu cầu về tầm quan sát theo tiêu chuẩn an toàn liên bang.

Lamborghini cho biết đã phát hiện vấn đề từ tháng 5/2025 và tiến hành điều tra trong thời gian sau đó. Đến gần đây, hãng xác định nguyên nhân liên quan đến một phiên bản phần mềm và cấu hình xe cụ thể, từ đó khoanh vùng chính xác số lượng xe bị ảnh hưởng.

Lamborghini Revuelto bị triệu hồi tại Mỹ do lỗi phần mềm khiến camera lùi.

Giải pháp khắc phục tương đối đơn giản khi các đại lý sẽ cập nhật phần mềm mới cho hệ thống camera lùi. Lamborghini dự kiến gửi thông báo triệu hồi tới chủ xe từ ngày 26/3. Dù số lượng xe bị ảnh hưởng rất nhỏ, sự cố cho thấy các vấn đề phần mềm vẫn có thể xảy ra ngay cả trên những mẫu siêu xe hiện đại. Việc phát hiện sớm và triển khai cập nhật kịp thời được xem là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo an toàn vận hành.

Lamborghini Revuelto là mẫu siêu xe PHEV thay thế Aventador, sử dụng động cơ V12, dung tích 6.5L hút khí tự nhiên kết hợp hệ thống điện hóa, cho tổng công suất 1.015 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 2,5 giây và tốc độ tối đa vượt 350km/h.

Mẫu xe này cũng đã ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3/2024 với giá khởi điểm từ 44 tỷ đồng.