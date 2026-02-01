VinFast Limo Green lộ diện gặp chạy thử tại Ấn Độ với lớp ngụy trang

VinFast Limo Green mới đây đã bị bắt gặp chạy thử trên đường phố Ấn Độ với lớp ngụy trang kín, cho thấy mẫu MPV thuần điện này đang tiến rất gần tới thời điểm ra mắt chính thức.

Qua những hình ảnh được chụp lại, Limo Green lộ diện với tay lái nghịch, xác nhận đây là phiên bản hướng tới thị trường Ấn Độ. Dù được che chắn kỹ, mẫu xe vẫn cho thấy dáng vẻ đặc trưng của một chiếc MPV cỡ trung thiên về tính thực dụng với trần xe cao, thân xe vuông vắn và các cửa lớn nhằm tối ưu khả năng ra vào cũng như không gian sử dụng cho ba hàng ghế.

Thiết kế tổng thể của VinFast Limo Green tiếp tục mang đậm nhận diện thương hiệu. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài, logo chữ V đặt chính giữa, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính được hạ thấp xuống cản trước. Nhìn từ bên hông, đường mái gần như thẳng tắp từ đầu tới đuôi giúp tối ưu không gian cho khoang hành khách. Phía sau, cụm đèn hậu LED mảnh, nối liền hai bên, kết hợp kính hậu lớn đặc trưng của dòng MPV.

Theo thông tin từ thị trường Ấn Độ, VinFast Limo Green nhiều khả năng là mẫu MPV điện 7 chỗ, sử dụng bộ pin dung lượng khoảng 60 kWh. Xe được kỳ vọng sở hữu công suất vào khoảng 200 mã lực, mô-men xoắn xấp xỉ 280 Nm, cùng tầm hoạt động khoảng 450 km sau mỗi lần sạc theo chu trình thử nghiệm tiêu chuẩn. Ngoài ra, mẫu xe này được cho là hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp pin từ mức thấp lên khoảng 70% trong hơn 30 phút.

Dù khoang nội thất chưa được hé lộ, nhiều khả năng Limo Green sẽ áp dụng cách bố trí quen thuộc trên các mẫu xe điện VinFast, với màn hình trung tâm cỡ lớn, cụm đồng hồ kỹ thuật số, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và các tính năng hỗ trợ lái nâng cao. Cấu hình này phù hợp với cả khách hàng cá nhân lẫn nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ tại các đô thị lớn.

Việc VinFast đưa Limo Green sang Ấn Độ chạy thử cho thấy hãng đang mở rộng tham vọng sang phân khúc MPV, vốn có nhu cầu rất lớn tại thị trường này. Theo kế hoạch, mẫu MPV thuần điện mới của VinFast dự kiến sẽ được giới thiệu trong năm 2026. Nếu giữ được mức giá cạnh tranh cùng thông số đúng như kỳ vọng, Limo Green có thể trở thành quân bài chiến lược tiếp theo của hãng xe Việt trên thị trường xe điện toàn cầu.

Ảnh: Cartoq