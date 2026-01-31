Ford đăng ký bảo hộ kiểu dáng dòng xe mới tại Việt Nam

Trong công báo sở hữu công nghiệp mới nhất, hình ảnh Ford Bronco cùng nhiều chi tiết ngoại thất đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Động thái này chưa đồng nghĩa mẫu xe sẽ sớm được phân phối chính thức, nhưng được xem là tín hiệu đáng chú ý, cho thấy Ford đang chủ động giữ chỗ về mặt pháp lý cho một sản phẩm mới.

Ford Bronco New Energy với khung gầm unibody, tùy chọn thuần điện và EREV vừa xuất hiện trong công báo bảo hộ tại Việt Nam, mở ra khả năng phân phối một mẫu SUV điện hoàn toàn mới của Ford. Điểm đáng nói là mẫu xe xuất hiện trong hồ sơ không phải Bronco hay Bronco Sport quen thuộc tại Mỹ, mà là Bronco New Energy phiên bản vừa ra mắt tại Trung Quốc vào năm ngoái.

Bronco New Energy được phát triển bởi liên doanh JMC - Ford, sử dụng nền tảng khung gầm unibody thay vì body-on-frame truyền thống. Cách tiếp cận này tương tự Ford Territory đang bán tại Việt Nam, vốn cũng xuất phát từ thị trường Trung Quốc.

Về kích thước, Bronco New Energy thuộc nhóm SUV cỡ lớn với chiều dài 5.025 mm, rộng 1.960 mm và trục cơ sở lên tới 2.950 mm. Thông số này vượt trội Bronco Sport tại Mỹ và tiệm cận, thậm chí nhỉnh hơn đôi chút so với Everest đang kinh doanh trong nước.

Ngoại hình Bronco New Energy vẫn giữ tinh thần Bronco với đèn định vị tròn đặc trưng, thân xe vuông vức và các mảng ốp nhựa khỏe khoắn. Tổng thể gợi liên tưởng đến Toyota Land Cruiser Prado, nhưng được hiện đại hóa bằng cụm đèn projector và các chi tiết khí động học hơn. Một điểm nhấn dễ nhận ra là cửa cốp mở ngang kèm lốp dự phòng gắn ngoài, chi tiết thường thấy trên các mẫu SUV thiên hướng dã ngoại.

Tổng thế xe mới được Ford Việt Nam đăng ký bảo hộ kiểu dáng.

Bronco New Energy sử dụng pin LFP Blade do liên doanh FinDreams của BYD phát triển. Bản thuần điện trang bị hai mô-tơ, dẫn động AWD, công suất 445 mã lực, pin 105,4 kWh và phạm vi hoạt động 650 km theo chuẩn CLTC.

Đáng chú ý hơn là phiên bản EREV. Xe dùng pin 43,7 kWh kết hợp động cơ xăng 1.5L tăng áp chỉ đóng vai trò máy phát điện, cho tổng công suất 416 mã lực và tầm vận hành tổng hợp lên tới 1.220 km lợi thế lớn tại các thị trường hạ tầng sạc chưa đồng bộ.

Trong bối cảnh Ford Việt Nam đã phân phối Ford Mustang Mach-E và thị trường đang dần mở cửa với xe điện, việc đăng ký bảo hộ Bronco New Energy mở ra một kịch bản đáng chờ đợi. Nếu được đưa về, phiên bản EREV nhiều khả năng sẽ phù hợp nhất nhờ tầm hoạt động lớn, không quá phụ thuộc vào hạ tầng sạc.

Chi tiết các góc độ của đèn trên xe Ford mới.

Dù vẫn còn ở mức “dự đoán”, sự xuất hiện của Bronco New Energy trong công báo cho thấy Ford đang chuẩn bị nhiều phương án cho giai đoạn điện hóa tiếp theo tại Việt Nam.