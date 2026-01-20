Đây là 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 12/2025

Tháng 12/2025 trở thành điểm nhấn đáng chú ý của thị trường ô tô Việt Nam khi sức mua tăng vọt so với các giai đoạn trước đó. Báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, toàn thị trường đã tiêu thụ 47.067 xe trong tháng cuối năm, tăng 20% so với tháng liền kề và cao hơn 49% so với cùng kỳ năm trước.

Ở nhóm doanh nghiệp ngoài VAMA, Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số 6.704 xe, tăng 22,7% so với tháng 11. Cùng thời điểm, VinFast bàn giao 27.649 ô tô điện tới khách hàng, tương ứng mức tăng 19,2%.

Có thể thấy, sức hút từ các chính sách kích cầu cuối năm cùng tâm lý mua sắm trước Tết Nguyên Đán đã đẩy doanh số của nhiều mẫu xe lên ngưỡng kỷ lục. Trong bức tranh chung đó, VinFast không chỉ giữ vững vị thế mà còn tạo ra một khoảng cách mênh mông với các đối thủ còn lại, chiếm trọn 4 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng top 10 xe bán chạy nhất.

Ở nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, Mitsubishi là thương hiệu duy trì phong độ ổn định nhất khi đóng góp tới 3 đại diện trong danh sách. Đáng chú ý nhất là Mitsubishi Destinator, dù mới ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu tháng 12, mẫu SUV 7 chỗ này đã bán được 2.377 xe trong tháng 12/2025, xếp ở vị trí thứ 8.

Màn cạnh tranh ở nửa cuối bảng xếp hạng cũng diễn ra vô cùng khốc liệt với sự góp mặt của những cái tên quen thuộc. Mazda CX-5 duy trì vị thế là mẫu Crossover hạng C được yêu thích nhất với 2.596 xe, đứng vị trí thứ 6. Trong khi đó, "vua bán tải" Ford Ranger tiếp tục không có đối thủ trong phân khúc của mình khi ghi nhận 2.199 xe bán ra, xếp vị trí thứ 9. Chốt lại danh sách Top 10 là Toyota Vios với doanh số 1.972 xe.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tháng 12/2025