Xem trước phiên bản đủ của mẫu xe VinFast Limo Green

Chi tiết thông tin rò rỉ về VinFast Limo Family: Nâng cấp mâm 19 inch, nội thất tiện nghi, vô lăng full phím bấm. Cụ thể, cộng đồng yêu xe điện những ngày qua đang xôn xao trước hàng loạt hình ảnh rò rỉ về một mẫu MPV mới của VinFast.

Nếu những đồn đoán này là sự thật, đây chính là phiên bản VinFast Limo Family, một bước tiến lớn so với người anh em Limo Green vốn được định vị cho dịch vụ vận tải. Mẫu xe mới hứa hẹn mang đến những trải nghiệm cao cấp hơn hẳn nhờ sự lột xác về trang bị nội ngoại thất, dù vẫn giữ nguyên "trái tim" động cơ.

Điểm nhấn đầu tiên khiến giới mộ điệu tin rằng đây là phiên bản cao cấp chính là những thay đổi ở ngoại thất. Dựa trên những hình ảnh được ghi lại trên đường phố gần đây, mẫu xe lạ này sở hữu bộ mâm kích thước lớn lên đến 19 inch, mang lại vẻ ngoài bề thế và thể thao hơn hẳn so với phiên bản tiêu chuẩn.

Nhiều chi tiết mới xuất hiện trên mẫu xe VinFast Limo Green.

Chưa dừng lại ở đó, thông tin rò rỉ cho thấy hệ thống chiếu sáng cũng được nâng cấp đáng kể. Đèn định vị LED ban ngày được thiết kế dạng cánh chim, mang đậm ngôn ngữ thiết kế của các dòng xe cao cấp như VF 8 hay VF 9, giúp tăng tính nhận diện thương hiệu từ xa.

Ngoài ra, gương chiếu hậu cũng trở nên hiện đại hơn với tính năng chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ, xóa bỏ vẻ đơn điệu của phiên bản chạy dịch vụ trước đó. Về kích thước tổng thể, xe vẫn giữ nguyên sự gọn gàng nhưng đầm chắc với khối lượng khoảng 1.875 kg.

Theo các thông tin chưa xác thực, thay đổi đáng chú ý nhất chính là chiếc vô-lăng nay đã được tích hợp đầy đủ các nút bấm chức năng, mang lại sự thuận tiện tối đa cho người lái thay vì sự tối giản quá mức trước đây. Không gian khoang lái cũng trở nên sang trọng hơn với ghế bọc giả da và hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, đảm bảo sự thoải mái cho mọi hành khách trên những hành trình dài.

Mâm mới 19 inch được thiết kế ấn tượng.

Một chi tiết thú vị khác là cần số đã được chuyển vị trí ra sau vô-lăng. Thiết kế này không chỉ hiện đại mà còn giúp giải phóng không gian ở khu vực bảng điều khiển trung tâm (yên ngựa), tạo cảm giác thoáng đãng hơn cho khoang lái. Hệ thống giải trí cũng được chú trọng với màn hình 10,1 inch, dù khả năng kết nối Apple CarPlay hay Android Auto vẫn còn là một ẩn số đang chờ lời giải đáp chính thức.

Mặc dù có nhiều nâng cấp về hình thức và tiện nghi, hệ truyền động của VinFast Limo Family nhiều khả năng sẽ tương tự như Limo Green. Xe vẫn sử dụng động cơ điện dẫn động cầu trước, cho công suất 201 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Đây là những con số đủ mạnh mẽ để phục vụ nhu cầu di chuyển đa dạng của một gia đình.

Vô lăng và màn hình hiển thị mới.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin dung lượng 60,13 kWh. Theo chuẩn NEDC, khối pin này cho phép xe di chuyển quãng đường lên tới 450km sau một lần sạc đầy. Khả năng sạc nhanh cũng là một điểm cộng khi chỉ mất khoảng 30 phút để nạp từ 10% lên 70% pin, giúp các gia đình yên tâm hơn trong những chuyến đi xa.

Với hàng loạt nâng cấp đáng giá từ mâm xe, đèn LED, cho đến nội thất tiện nghi và vô-lăng đa chức năng, chắc chắn VinFast Limo Family sẽ có mức định giá khác biệt so với người tiền nhiệm. Hiện tại, VinFast Limo Green đang có giá niêm yết khoảng 749 triệu đồng.

Nếu phiên bản Family thực sự ra mắt với những trang bị như tin đồn, người dùng có thể kỳ vọng một mức giá cao hơn đáng kể nhưng hoàn toàn xứng đáng cho những trải nghiệm cao cấp mà nó mang lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông báo chính thức từ VinFast trong thời gian tới để xem liệu mẫu MPV này có trở thành "bom tấn" mới trong phân khúc xe gia đình hay không.