VinFast Limo Green đoạt giải thưởng xe MPV phổ thông của năm 2025

Trong buổi trao giải xe của năm do báo VNE tổ chức đã xứng danh tên xe điện 7 chỗ VinFast Limo Green ở hạng mục xe MPV phổ thông. Car Awards không chỉ là nơi vinh danh sản phẩm, mà còn phản ánh những chuyển động của thị trường ô tô trong nước.

VinFast Limo Green là mẫu xe điện MPV 7 chỗ nhanh chóng trở thành một "hiện tượng" và được xem là MPV phổ thông thành công giành vị trí số 1 phân khúc MPV trong các tháng cuối năm 2025, vượt qua các đối thủ truyền thống như Mitsubishi Xpander nhờ vào định vị xe điện 7 chỗ, giá hợp lý, chi phí vận hành thấp và hệ sinh thái trạm sạc của VinFast.

Điểm qua những lý do Limo Green thành công tại thị trường Việt Nam: Đây là sản phẩm thuần điện 7 chỗ và đáp ứng nhu cầu "xanh hóa" và kinh doanh dịch vụ vận tải, gia đình. Doanh số ấn tượng: Đạt kỷ lục 9.642 xe trong tháng 11/2025, dẫn đầu phân khúc. Hiện xe đang có giá cạnh tranh: Mức giá 749 triệu đồng (bao gồm pin) hấp dẫn, phù hợp với nhiều đối tượng.

Đặc biệt, với chi phí vận hành thấp: Tiết kiệm chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng so với xe xăng. Và chính sách ưu đãi miễn phí sạc và chiết khấu doanh thu cho dịch vụ (Xanh SM) tạo lợi thế lớn. Đi kèm hệ sinh thái VinFast với mạng lưới trạm sạc rộng khắp, hỗ trợ tốt cho xe điện.

VinFast Limo Green sở hữu thiết kế "Smart Mobility" mà hãng đang theo đuổi. Xe có ngôn ngữ tạo hình tối giản và tinh tế với các đường nét liền mạch, mang lại cảm giác thanh thoát mà vẫn giữ được vẻ chắc chắn, bền bỉ đặc trưng của VinFast.

VinFast Limo Green mang lại khả năng linh hoạt trong đô thị và sự ổn định trên những hành trình dài.

Với kích thước tối ưu, Limo Green mang lại khả năng linh hoạt trong đô thị và sự ổn định trên những hành trình dài. Bên trong khoang nội thất, Limo Green mở ra một không gian tiện nghi và thực dụng. Toàn bộ cabin được bố trí tinh gọn, hướng đến trải nghiệm thoải mái nhất cho cả tài xế và hành khách.

VinFast Limo Green được trang bị động cơ điện mạnh mẽ, mang lại khả năng vận hành vượt trội. Xe sở hữu công suất tối đa 150 kW cùng mô-men xoắn cực đại 280Nm, cho phép tăng tốc nhanh, êm và mượt mà.

Với dung lượng pin 60,13 kWh, Limo Green có thể di chuyển quãng đường lên đến 450 km chỉ trong một lần sạc đầy. Con số này không chỉ ấn tượng trong phân khúc xe dịch vụ, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn lớn, đó là một ngày làm việc trọn vẹn mà không cần sạc lại giữa chừng.

Hiện VinFast Limo Green đang được định vị với các đối thủ như: Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 Hybrid, Toyota Veloz Cross và Toyota Innova Cross. Limo Green không chỉ được bình chọn mà còn chứng minh sức hút bằng doanh số thực tế, định hình lại thị trường MPV 7 chỗ tại Việt Nam, trở thành lựa chọn hàng đầu cho cả dịch vụ và gia đình trong bối cảnh xe điện hóa mạnh mẽ.

Ô tô của năm theo từng phân khúc được lựa chọn dựa vinh danh dựa trên điểm số đánh giá của Ban giám khảo. Họ là những nhà báo, chuyên gia đánh giá xe, reviewer, chuyên gia kỹ thuật, thị trường, nghiên cứu sản phẩm. Giải thưởng sẽ chấm điểm các mẫu xe ra mắt 12/2024 - 11/2025 (tính cả những xe ra mắt tháng 11/2024 nhưng tới tháng 12/2024 mới có xe trên thị trường)

Car Awards 2025 chỉ vinh danh ô tô của năm ở các phân khúc có ít nhất 3 mẫu xe. Và giải thưởng áp dụng hệ thống chấm điểm chi tiết, chặt chẽ với 40 tiêu chí thuộc 7 nhóm, gồm: Ngoại thất, Nội thất, Tiện nghi, Hỗ trợ lái, Vận hành, Công nghệ an toàn và Chi phí sử dụng.