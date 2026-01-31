Ảnh thực tế Toyota Hilux 2026 bản rẻ nhất tại đại lý

Toyota Hilux 2026 đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với ba phiên bản, trong đó bản 2.8 MT dẫn động một cầu là cấu hình tiêu chuẩn có giá thấp nhất, ở mức 632 triệu đồng. So với Hilux Pro và Trailhunter, mức giá này thấp hơn lần lượt 74 triệu và 271 triệu đồng. Hiện xe đã được đưa về các đại lý để phục vụ khách hàng xem và trải nghiệm.

Dù là phiên bản thấp, Hilux 2.8 MT vẫn áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của dòng bán tải Toyota. Điểm đáng chú ý là cụm đèn trước Bi-LED dạng thấu kính cho cả chiếu gần và chiếu xa vẫn được giữ lại, thay vì bị hạ xuống halogen như cách nhiều đối thủ đang làm với bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, các chi tiết ngoại thất khác được tối giản đáng kể với mâm thép 17 inch, gương chiếu hậu sơn đen nhám, không có đèn sương mù LED, bệ bước chân hay các chi tiết ốp trang trí.

Khoang nội thất của Hilux MT thể hiện rõ triết lý thực dụng. Xe sử dụng ghế nỉ chỉnh tay, vô-lăng urethane, bảng đồng hồ analog kết hợp màn hình LCD cỡ nhỏ và toàn bộ táp-pi cửa làm từ nhựa cứng. Bù lại, màn hình trung tâm 9 inch vẫn hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây tương tự bản Pro, đi kèm hệ thống âm thanh 4 loa. Hàng ghế sau không có cửa gió điều hòa, cổng sạc hay bệ tì tay trung tâm.

Bên dưới nắp capo Toyota Hilux 2.8 MT là khối động cơ diesel tăng áp dung tích 2.8L cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp và dẫn động cầu sau. So với các bản số tự động đạt mô-men xoắn 500 Nm, bản MT kém hơn về lực kéo cực đại nhưng lại được đánh giá cao ở khả năng kiểm soát và độ bền khi thường xuyên chở nặng hoặc làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Xe không được trang bị khóa vi sai hay các chế độ địa hình như trên bản Trailhunter.

Trang bị an toàn trên Hilux MT dừng ở mức cơ bản với camera lùi, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 3 túi khí. Các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao thuộc gói Toyota Safety Sense hay camera 360 độ không xuất hiện trên phiên bản này.

Ảnh: Đại lý