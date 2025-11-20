Top 5 MPV bán nhiều nhất tháng 10/2025, VinFast Limo Green áp đảo tuyệt đối

Tháng 9/2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Mitsubishi Xpander – mẫu xe nhiều kỳ liên tiếp dẫn đầu top doanh số bị Limo Green vượt qua. Sang tháng 10, cục diện không thay đổi khi MPV thuần điện đầu tiên của VinFast duy trì phong độ mạnh mẽ với 4.160 xe bàn giao, gấp đôi tháng trước.

Ở chiều ngược lại, Mitsubishi Xpander cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực, đạt 2.644 xe, tăng 47,5% so với tháng 9. Tuy nhiên mức tăng này vẫn chưa đủ để mẫu xe Nhật Bản đòi lại ngôi đầu trong phân khúc MPV.

Sự vượt trội của Limo Green được giới chuyên gia đánh giá là nằm trong dự đoán, nhưng mức sản lượng hơn 4.000 xe chỉ trong một tháng lại gây bất ngờ, cho thấy năng lực sản xuất – giao hàng của VinFast. Tháng 10 cũng là thời điểm hãng xe Việt thiết lập kỷ lục mới khi trở thành thương hiệu đầu tiên bán hơn 20.000 xe trong một tháng.

Tính từ khi bắt đầu bàn giao, chỉ sau ba tháng đã có tổng cộng 6.504 chiếc Limo Green đến tay khách hàng. Dù vậy, Xpander vẫn còn cơ hội bảo toàn danh hiệu “MPV bán chạy nhất năm 2025” nhờ doanh số lũy kế 10 tháng đạt 15.082 xe.

Dưới đây là top 5 xe MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 10/2025