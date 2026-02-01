Bajaj Chetak C25: Xe máy điện mới giá rẻ ngang Wave Alpha, phạm vi 113 km

Mới đây, Bajaj Auto đã chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên Chetak C25. Hiện tại, Chetak C25 đang được bán với chương trình ưu đãi giảm giá cho khách hàng đặt mua sớm. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán của Chetak C25 giảm từ 91.399 Rupee (khoảng 22 triệu đồng) xuống còn 87.100 Rupee (21 triệu đồng), mức giá này tương đương với mẫu xe số phổ biến Honda Wave Alpha tại Việt Nam.

Bajaj cho biết, chương trình ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho những khách hàng muốn chuyển sang sử dụng phương tiện di chuyển bằng điện, đặc biệt là những người mua xe điện lần đầu và các hộ gia đình muốn sở hữu thêm một chiếc xe điện cho việc đi lại hàng ngày.

Chetak C25 được thiết kế dành cho đô thị, nằm dưới dòng Chetak 30 và 35 trong danh mục xe điện của Bajaj. Xe được trang bị bộ pin 2,5 kWh, cho phép hoạt động với phạm vi 113 km sau mỗi lần sạc đầy, và sử dụng động cơ đặt trong trục bánh xe với tốc độ tối đa 55 km/h.

Việc sạc pin được thực hiện thông qua bộ sạc rời 750W, với thời gian sạc từ 0 đến 80% trong 2 giờ 25 phút và sạc đầy trong khoảng 3 giờ 45 phút. Đặc biệt, Chetak C25 còn tích hợp tính năng sạc khi đang di chuyển, cho phép người lái sạc các thiết bị ngoại vi như điện thoại thông minh.

Với khung gầm kim loại cao cấp, Chetak C25 đạt chuẩn IP67 cho pin, đảm bảo khả năng chống nước và bụi, cùng với cấu trúc chống bùn, mang lại độ tin cậy trong mọi điều kiện thời tiết. Các tính năng nổi bật khác bao gồm phanh đĩa trước, phanh tang trống phía sau, khoảng sáng gầm 170 mm và chiều dài cơ sở 1.225 mm.

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 25 lít và bán kính quay vòng nhỏ gọn 1.825 mm, giúp xe dễ dàng di chuyển trong khu vực đông đúc. Chetak C25 còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chế độ lùi, chế độ lái Eco và Sport, đèn dẫn đường về nhà, cùng chức năng nhận và từ chối cuộc gọi.

Mẫu xe máy điện có nhiều lựa chọn màu sắc, bao gồm Đen cảm ứng, Đỏ đua, Trắng cổ điển, Xanh ngọc đại dương (mờ), Bạc ánh ngọc và Vàng mờ. Bajaj cũng cung cấp chế độ bảo hành 3 năm hoặc 50.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước.